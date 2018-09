Para mí los centros nocturnos son un tema secundario

Tras el estallido del escándalo que implica a Marcos Hinojosa, exfuncionario de la municipalidad de Arequipa acusado de cobrar cupos a los prostíbulos para dejarlos funcionar, Manuel Álvarez tuvo la peor respuesta sobre el tema. Señaló que no es su prioridad el funcionamiento de estos locales.

¿Qué nos puede decir sobre las últimas denuncias que involucran a su antecesor, Marcos Hinojosa, y el sereno Marco Suárez en el cobro a los prostíbulos?

Mientras a mí no me llegue un documento o cuestionamiento no puedo hacer nada. No puedo levantar opinión.

¿Como gerente no puede hacer nada?

No, es otra gestión.

¿Nos puede asegurar que el señor Hinojosa no sigue mandando en Seguridad Ciudadana?

Estás haciendo una pregunta afirmativa: sigue mandando.

No. Le estoy preguntando...

Nunca ha mandado, yo soy el gerente.

Le preguntamos esto porque hace unos meses lo vimos reuniéndose con él en un parque de la calle Melgar cerca al hotel que funciona como centro de operaciones de Alfredo Zegarra.

Fui a verificar el tema sobre comercio ambulatorio. Y de casualidad me encontré con un exgerente (Hinojosa), a quien yo le debo respeto.

Le vuelvo a preguntar, ¿nos puede asegurar que ya no sigue mandando Hinojosa?

Por supuesto que no. Es absurdo. No puede mandar. ¿Por qué tiene que mandar?

Porque según el audio que difundimos en la nota del martes, el señor Hinojosa seguía reuniéndose con serenos en su casa…

Si es que eso hacen, es a espaldas mías. Desconozco eso. Si hicieran cosas indebidas, yo los denuncio.

¿Nos puede asegurar que no se está haciendo este tipo de cobros durante su gestión?

Por supuesto. Si es que lo hay, yo les corto la cabeza. Si hay, es a ocultas de mi persona. Cada uno es responsable de sus actos.

¿Qué están haciendo en cuanto a los centros nocturnos?

Para mí, el tema de los centros nocturnos es secundario. Para mí, es como una escalera. Empecemos por abajo. Ante un local donde hay borrachera y un secuestro o una matanza, priorizo la vida.

Pero la violencia también nace en estos centros nocturnos...

Es su opinión. Respeto eso.

Es una realidad.

No. Es que no es así. La primera causa es la insania mental; los padres que no educan, corrigen ni controlan a sus hijos. Eso es lo que voy a trabajar. ❧