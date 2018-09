Áncash: agricultores pierden terrenos de cultivo por deudas con bancos

Un grupo de agricultores del Valle Santa y Lacramarca, ubicados cerca del distrito de Chimbote, protestó ante el temor de perder sus terrenos agrícolas, los cuales están siendo rematados por entidades bancarias por las deudas contraídas a consecuencia del fenómeno de El Niño Costero, registrado en marzo del 2017 en Áncash.

El presidente de la Asociación de Pequeños Agricultores, Julio Vallarte Ávila, dijo que a pesar que perdieron sus cultivos por el fenómeno natural, las entidades bancarias no les dan las facilidades de pago y los están despojando de sus predios, pese a que el Gobierno Central emitió leyes de protección para ellos al ser considerados como los más afectados por las lluvias y huaicos.

“Los bancos se están aprovechando a pesar que hay leyes que nos protegen, no hacen las gestiones adecuadas, no nos integran dentro de los beneficios de la ley y han decidido rematar nuestras tierras. Estamos muy preocupados, porque no solo nos quitan, sino además los venden a terceros a precios irrisorios y baratos. En el mercado cuesta 20 y 25 mil soles la hectárea de terreno y las están rematando en 5 mil y 10 mil soles. Para nosotros nuestros terrenos son valiosos y es el sustento de nuestras familias”, sostuvo.

Precisó que en ambos valles hay en promedio 50 agricultores que han perdido sus tierras, 200 los van a perder en los próximos días y unos 400 hombres de campo que se encuentran endeudados, quienes no encuentran solución en el sistema agrario.

En ese sentido, los manifestantes pidieron al presidente de la República, Martín Vizcarra que de una vez por todas reestructure el Poder Judicial, por la corrupción que existe y que ha conllevado a tener procesos judiciales con las entidades bancarias, siendo estas últimas las más beneficiosas con los fallos.

“Hay agricultores que deben desde 50 hasta 80 mil soles, son deudas que se originaron con préstamos de 10 mil soles, pero con los intereses se han vuelto impagables para el pequeño agricultor. Exigimos al presidente que declare en emergencia el Poder Judicial y que respeten la ley que condona los intereses de nuestras deudas”, finalizó Vallarte Ávila.