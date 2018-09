“Gringasho” estaría vinculado en asesinato de mujer en la ciudad de Ica

Trujillo. El jefe de la Macrorregión Policial La Libertad Áncash, general PNP César Vallejos Mori, informó que Alexander Pérez Gutiérrez (a) “Gringasho” estaría vinculado en el crimen de una mujer en Ica.

Reveló que ya están cruzando información con sus pares de esa ciudad para determinar la responsabilidad del delincuente, que ya se encuentra internado en el Penal de Varones de Trujillo, ubicado en el centro poblado El Milagro.

Estamos esperando que remitan la información que tengan sobre el caso, para que se pueda ampliar el proceso investigatorio adicional al caso que ya tiene en Trujillo, por el delito de tenencia ilegal de armas.

Anunció que ya tienen identificadas a dos o tres personas que serían parte de la banda delictiva que encabezaba “Gringasho” y están viendo la posibilidad, que a través de los informes policiales, puedan ser incluidos en la investigación ampliatoria.

No descartó que Alexander Pérez siga dirigiendo sus operaciones desde el penal, a pesar de que existen bloqueadores de celulares. “Es posible que los sitiadores de móviles no funcionen o los delincuentes superen esa tecnología, sino, no se explica cómo el personal del INPE y la Policía sigan incautando celulares constantemente”, expresó.