“Ser una pre-youtuber, se convirtió en la terapia perfecta para mi mal” [VIDEO]

En la vida hay que saber que el sol no brilla igual para todos, que a veces resulta doloroso dar un paso a la vez, que resulta difícil salir adelante, pero que es una obligación y un deber empezar de nuevo, así te duela.

Porque la vida, como nos dice Paola Cahuana Landers, no es quedarse estancado y encerrado en cuatro paredes, sino es saber —además de reconocer— que afuera el día te reclama y que siempre hay “ángeles” que te impulsan.

Y así le sucedió, narra Paola, una pre-youtuber que padece artrosis reumática desde hace más de cuatro años y que hoy, gracias al apoyo de su sobrino y productor David Elías, cuenta con un canal de Youtube donde expone sus anécdotas en su condición. Algo que, como bien dice ella, empezó como jugando pero terminó por salvarle la vida.

Su primer video fue lanzado en febrero del 2018 tras una crisis que la dejó postrada por varios meses a merced de las inyecciones que lograban calmar su dolor, pero solo por algunas horas. Su sobrino fue quien la convenció para grabar su testimonio, el cual junto a sus bloopers, lograron tener acogida en el mundo de las redes.

“Yo me encontraba con la mirada perdida, encerrada en mi cuarto, solo esperaba un paro cardiaco para irme. Entonces escuché la idea de mi sobrino David para crear una canal de Youtube, me pareció algo descabellado, pero finalmente lo hicimos y nació nuestro canal que lleva por nombre Origen y Sanación de la Artritis”, refiere.

Hoy, agrega, ya no consume medicamentos porque gracias a los videos encontró un camino para poder afrontar situaciones difíciles. Y es que, añade, ser una pre-youtuber se convirtió en su terapia perfecta para superar la artrosis.

“En julio me hicieron una artroscopía en la rodilla derecha y con eso relanzamos el 20 de julio los videos. También hay un video sobre mis partes más afectadas donde muestro mis pies y manos deformes, de los cuales ya no me avergüenzo. Esto ha sido un impulso para levantarme de la cama y romper el sufrimiento de mi familia, porque ahora me ven mejor”, refiere Cahuana.

Por ahora, señala, su expectativa es continuar haciendo videos, de modo que las personas que padecen artrosis “vean que no están solas, que se puede llevar una vida normal, siempre y cuando manejen la parte emocional, la alimentación y terapias. Nosotros queremos llevar un mensaje de esperanza, porque la verdadera limitación esta en la mente”, asegura.