El feroz incendio producido en la cuadra 10 del jirón Tarapoto, en Breña, ha dejado a más de 30 familias afectadas. El siniestro se produjo en una quinta, en la cual la mayoría de viviendas están construidas con material inflamable, provocando que el fuego pueda expandirse más rápido. Se presume que el incendio habría sido producido por un artefacto pirotécnico, según comentan los damnificados.

“El fuego se dio a la 1:30 de la tarde, se escuchó un sonido y empezó a escalar a las demás casas súper rápido. Debió ser un cuete”, mencionó un testigo. Esta versión es respaldada por Nelson Cornejo Núñez, dueño de la vivienda donde inició el incendio. Regresaba del trabajo cuando en el segundo piso escuchó un ruido.

“Llegaba de trabajar, ingreso y en el segundo piso el techo es de fibraforte. Siento un ruido que cae, pensé que alguien se había metido en mi casa. Volví a ingresar a mi casa, subo y ya había empezado el incendio. Lo único que pude sacar es el balón de gas para que no pueda pasar otra catástrofe mayor”, declaró.

Uno de los vecinos damnificados observando el daño causado por el fuego al interior de la quinta. Foto: Kevinn García / URPI-LR

Los más vulnerables

Los más afectados son los niños y adultos mayores, los cuales han tenido que pasar la noche en las carpas que han sido habilitadas por la municipalidad de Breña. Alicia Colchado es una adulta mayor que vive sola en una de las casas de la quinta, sus hijos equiparon su vivienda con todo lo que pueda necesitar para vivir tranquila. Sin embargo, hoy la encontramos con los ojos llorosos y abrigada con la chompa de lana que tenía puesta durante el incendio. A pesar de su situación, Alicia muestra preocupación por las demás familias y, sobre todo, los niños.

“Uno tanto que cuida su casa, cuida sus cosas para que no pase nada y de la noche a la mañana que esto pase. Todo se ha afectado, se han caído los techos de las casas, hay señoras que están con sus hijos que se han quedado sin nada, sin casa, teniendo criaturas ya no tienen donde vivir. Me preocupan más los demás porque tienen criaturas chiquitas, yo vivo sola”, indicó.

Señora Alicia Colchado perdió su vivienda y todas sus pertenencias. Foto: Kevinn García / URPI-LR

No pierden la fe: Virgen del Carmen

Los vecinos de la quinta iniciaban su día encomendándose a la Virgen del Carmen, la cual tenía un altar en su honor al fondo del pasadizo. Lamentablemente, el manto y las flores que la rodeaban quedaron completamente calcinados; sin embargo, a pesar de eso, los damnificados no pierden la fe que ella los ayudará a empezar de nuevo.

“Acá todos somos unidos, todos somos solidarios. Hace una semana hicimos una chocolatada para todos los niños del barrio de parte de la Virgencita del Carmen, nosotros somos devotos, los que nos conocen saben que esta quinta tiene una gran tradición. Vamos hacer una olla común, pero lo que necesitamos es que nos apoyen porque queremos reconstruir, no queremos que nos dejen así varios meses”, mencionó uno de los vecinos afectados.

Próximas acciones y número de apoyo

El lugar está siendo resguardado por miembros de la Policía y también personal de la municipalidad distrital. También se hizo presente el alcalde Luis de la Mata e indicó que la ayuda a los damnificados será todo el tiempo que sea necesario y recibirán atención médica constante. “El tiempo que sea necesario. El día de ayer se hizo un diagnóstico a las personas y así se hará constantemente para ver que no presenten alguna reacción tóxica por el incendio”, declaró el burgomaestre de Breña.

Agentes policiales y personal de municipalidad de Breña resguardan la zona. Foto: Kevinn García / URPI-LR

Por último, los vecinos de la quinta han habilitado un número al que se puede hacer llegar todo tipo de donación: 932 568 989. Las más de 30 familias estarán agradecidas por toda la ayuda que puedan recibir.