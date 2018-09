Mujeres jóvenes son más propensas a cometer suicidio

Mañana lunes es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y en el Perú existe un número preocupante de casos que obligan a las autoridades a tomar acciones.

“Ninguna persona que se suicidó tomó la decisión de forma repentina. Detrás de ese hecho siempre hay un desencadenante”, señalan los especialistas.

Y por lo general, ese desencadenante siempre da manifestaciones que el entorno más cercano a la persona debe identificar para prevenir o atender a tiempo.

El caso de Lisbeth

“A los 4 años tuve un accidente que me desfiguró el rostro, no podían operarme hasta ser más grande. Tenía muy baja autoestima porque en el colegio los niños suelen ser muy crueles. Me sentí siempre inferior y la adolescencia fue muy difícil para mí. Mis padres me protegían dándome amor, pero yo me sentía disminuida. Intenté suicidarme en dos ocasiones, hasta que lo pude hablar con mis padres y entre todos empezamos a tratar de superar ese estado en mí”, narra Lisbeth Soto Herrera, de 27 años, una valiente.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va del 2018 los centros de salud a nivel nacional han registrado 1.348 intentos de suicidio.

Sin embargo, para efectos del estudio “Vigilancia Centinela del Intento de Suicidio” del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, se analizaron solo 355 casos ocurridos entre enero a junio a nivel nacional.

Mujeres vulnerables

Un primer dato importante que arroja el estudio es que más mujeres que hombres intentaron cometer suicidio en este primer semestre.

Otro dato es que el grupo comprendido entre los 15 a 19 años es el más vulnerable, con un 59% frente a un 26% de hombres. Siguen las mujeres de entre 20 a 24 años con 48% frente a un 34% de hombres.

De los 355 casos analizados, el 67,6% contaba con Seguro Integral de Salud (SIS), es decir, viven en condición de pobreza y el 62,3% solamente cuenta con secundaria.

“Este último dato nos revela que los colegios son claves para trabajar junto a las autoridades de salud en la prevención del suicidio. Este problema no es únicamente responsabilidad del Minsa, sino de todos”, afirma el médico Willy Ramos Muñoz.

“A los problemas de salud mental no se les brinda la importancia debida. Las personas asumen que están bien al considerar que no tienen ningún mal físico, pero sin embargo viven ansiosos, sin poder controlar sus emociones, irritados. Tienen reparo en acudir a un centro de salud mental”, señala el psiquiatra Manuel Escalante Palomino, de la Dirección General de Salud Mental del Minsa.

Las causas y las modalidades escogidas

- Los problemas con la pareja o cónyuge son la principal causa de los intentos de suicidio (45,9%). Le siguen los problemas de los hijos con los padres (22,5%).

- La ingesta de insecticidas es el medio más utilizado con 42%, seguido de la intoxicación por medicamentos (37,5%) y el uso de armas blancas (13,8%).

- El último jueves, una joven se lanzó del quinto piso del local de la Universidad Privada del Norte. Los intentos de suicidio por lanzamiento al vacío representan el 2% en el caso de las modalidades.

- La Dirección General de Salud Mental se encuentra en la implementación, junto a los gobiernos regionales, de los centros de salud mental comunitarios que permitan brindar atención especializada de forma óptima.