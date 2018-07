Piura: anuncian que no habrá campaña chica de arroz

El director regional de Agricultura, Mario Laberry Saavedra anunció que este año no habrá campaña chica de arroz en los valles de San Lorenzo, Chira, Sechura, Medio y Bajo Piura (región Piura), por no contar con el suficiente recurso hídrico para atender ese cultivo.

Advirtió que los agricultores que opten por sembrar el cereal, será bajo su responsabilidad porque la medida ha sido acordada en reuniones con las diferentes organizaciones agrarias.

Refirió que en el valle del Chira, los agricultores han comenzado a sembrar, bajo su responsabilidad un poco de arroz. Dijo que están pidiendo 5,000 hectáreas (has), de las cuales 2,500 sean irrigadas con recurso del reservorio de Poechos y las 2,500 has restantes con agua de retorno o filtraciones.

Laberry advirtió que esta situación puede conllevar a un enfrentamiento con los productores de banano, uva y limón quienes tienen programado el uso del recurso hídrico para sus productos.

“Se tiene (agua) para la uva del Medio y Bajo Piura, para el limón de Cieneguillo y el banano del Chira. La orden es que no habrá agua, y saldrá un comunicado del Proyecto Chira Piura señalando este problema, y es de absoluta responsabilidad de los arroceros lo que hagan”, aseveró.

En cuanto al valle de San Lorenzo, el reservorio cuenta con 160 millones de metros cúbicos (mmc) donde, según la simulación hecha por la junta de usuarios para 30,500 has de frutales, solo habría agua para atender estos productos.

Sin embargo, la propuesta de los arroceros es sembrar 2,000 has del cereal en San Lorenzo, pero no se contará con el recurso suficiente. Por ese motivo, reiteró que no habrá campaña chica de arroz, a iniciarse en agosto, porque no hay suficiente agua en los reservorio de Poechos y San Lorenzo.