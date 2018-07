Huaraz: médicos demandan nuevo lote de Oseltamivir para casos de influenza

Ante el incremento de los casos de influenza que se presentan en el hospital de Huaraz (región Áncash), un grupo de médicos y enfermeras hicieron un llamado público para que las autoridades competentes del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Salud y del mismo nosocomio, pongan mayor atención y realicen esfuerzos conjuntos para hacer frente a esta problemática.

Se conoció que la mayoría de los casos presentados provienen de las zonas altoandinas de la región, porque los mismo pacientes no asumen como importante la cultura de prevención que muchas veces se imparten, pero no tienen respuesta positiva de la población. Es decir, principalmente, no toman en cuenta las recomendaciones sobre el aseo personal.

Además, otro problema por el que demandan la rápida intervención es por el desabastecimiento del medicamento Oseltamivir, fármaco necesario para los síntomas producidos por el virus en cada uno de los pacientes. Sin embargo, los afectados siguen ingresando y el centro médico ya no se puede dar abasto, según revelaron los médicos al mando.

Al respecto, el director del hospital manifestó que, pese a ello, se han controlado los casos de influenza, pero sigue siendo urgente que llegue una nueva dotación del médico.