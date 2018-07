Genio peruano pide ayuda para seguir estudiando

“A lo largo de mi vida he pasado por bastantes obstáculos, básicamente económicos. No me parece justo que alguien con gran potencial se detenga por algo tan banal como el dinero”, dice Raúl Alcántara, de 18 años.

En marzo pasado, el joven matemático ganó una beca para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de Estados Unidos, una de las mejores universidades del mundo. Tan buena oportunidad, sin embargo, se ve de pronto amenazada por la falta de recursos.

Según cuenta Raúl, la beca cubre gran parte de sus gastos, pero existen necesidades no previstas que requiere financiar pos su cuenta, como el pasaje de avión. “Me parece un poco absurdo que una oportunidad así se pueda perder, pero a la vez sé que es muy común”, dice Raúl, hablando de otros jóvenes cuyos sueños pueden haberse frustrado.

Maribel Castillo, su madre, realizó ayer una actividad para recaudar fondos. “Haremos todo lo posible para juntar el dinero”, dice la mujer, orgullosa de su hijo. Ella no duda en pedir ayuda a las autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente Martín Vizcarra y el ministro de Educación, Daniel Alfaro.

Raúl cuenta que ha pensado “bastante tiempo” en su proyecto de vida. Tras formarse en el MIT, agrega, su meta es contribuir al Perú desde su tribuna. “Podría crear una suerte de fundación para que nadie más pierda oportunidades por falta de dinero. A las autoridades les diría que me ayuden, que ayuden a alguien que quiere ayudar a otros peruanos”, dice a La República.

Maribel recuerda que su hijo se presentó en varios medios de comunicación al conocerse la noticia de su beca. Y aunque entonces también pidió el apoyo, nadie se interesó en su caso. Asegura que en parte la culpa es de la crisis política que vivió el país a inicios de año.

Raúl debe viajar a Estados Unidos a más tardar en la quincena de agosto, mes en que inician sus clases. Su sueño ya se enfrenta al reloj.❧

sus premios