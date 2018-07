Barrios Altos: sujeto golpeó e intentó quemar con agua hirviendo a su conviviente [VIDEO]

Ni una menos. Los casos de violencia contra la mujer van en aumento y parecen nunca acabar. Un sujeto golpeó brutalmente y arrojó agua hirviendo a su conviviente. El hecho ocurrió dentro de la vivienda que compartían en Barrios Altos, en Cercado.

Elizabeth Torres Pérez (41) acudió a una reunión con su conviviente, identificado como Johan Rocca Martínez. En ese lugar tuvieron una discusión, por lo que ella decidió regresar a su vivienda y, allí dentro, se quedó dormida en el sillón.

Las agresiones de su conviviente fueron las que la hicieron despertar. Johan la golpeó en la cara y en la cabeza de una manera brutal. Luego, la arrastró de los pelos hasta la cocina y allí trató de quemarla.

La tragedia no paró. Colocó el rostro de Elizabeth sobre una hornilla prendida. Ella logró voltear. Entonces, él la lanzó violentamente al piso y luego le arrojó agua hirviendo.

“Quería quemarme la cara, pero logré voltearme y la hornilla me quemó el cabello. Le rogaba que me deje, que me soltara. Estaba como loco, me quería matar”, dijo la víctima.

Elizabeth fue salvada por su propia hija de 13 años, quien vio la terrible escena y se tiró encima del agresor. Entonces, Rocca Martínez la soltó y huyó.

Tras lograr escapar de su agresor, Elizabeth corrió a la comisaría de San Andrés. En el camino se topó con un agente motorizado, quien la auxilió.

Carlos Rocca Martínez fue detenido al poco tiempo en el cruce de los jirones Paruro y Huallaga, en el Cercado de Lima, y será procesado por el delito de intento de feminicidio.

Cabe destacar que, hace un mes, Elizabeth Torres Pérez denunció a su pareja por agresión física. Sin embargo, ella no acudió al médico legista y regresó con el agresor.

La PNP informó que Rocca registra antecedentes por homicidio y lesiones. También purgó condena en los penales Piedras Gordas, de Huaral y Sarita Colonia.