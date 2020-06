COVID-19: ¿es posible una muerte súbita en un paciente asintomático?

La COVID-19 es una enfermedad que tiene poco más de seis meses en el mundo. En pleno desarrollo de la pandemia, los asintomáticos representan un riesgo importante como fuente de contagio. Si bien la evolución de la nueva enfermedad puede pasar desapercibida en este tipo de paciente, ¿qué tan posible es que ocurra una muerte súbita?

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), un paciente asintomático de COVID-19 es aquella persona que está infectada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2; sin embargo, no presenta ni desarrolla ningún síntoma de la enfermedad.

Es necesario mencionar que los pacientes asintomáticos se diferencian de aquellos que presentan síntomas leves y también de los presintomáticos, quienes al inicio de la enfermedad pueden no presentar algún indicio; sin embargo, su condición evoluciona a moderada o grave.

Cerca del 30 % de los casos confirmados en el país son asintomáticos. Foto: Difusión

Según Augusto Tarazona, infectólogo y epidemiólogo del Colegio Médico del Perú, muchas veces los pacientes de COVID-19 suelen disminuir la presencia de algunos síntomas, pensando que son asintomáticos. Sin embargo, ante una consulta médica aparecen las señales de la infección. En tal sentido, para el doctor Tarazona las muertes súbitas no aparecen repentinamente, sino que no se ha visto externamente la evolución de la enfermedad. Además, agrega que es poco común que ello ocurra.

“En el caso particular de COVID-19, las aparentes muertes súbitas —en nuestro medio hemos visto casi nada— es que vienen las familias con el enfermo grave y dicen que no ha tenido ningún síntoma, ‘que estuvo bien', ‘que estuvo haciendo sus cosas', pero cuando examinamos ya empiezan a salir algunos indicios. ‘Estuvo un poco decaído’, ‘que no quiso comer’, ‘que se cansó de ir al mercado’, esos son síntomas leves”, comentó el médico a La República.

Asintomáticos: aún sin estudios concluyentes

En una entrevista a un medio televisivo, el doctor Elmer Huerta enfatizó que una persona asintomática no presente síntomas y “pasa su vida normal”, pese a estar infectado por el nuevo coronavirus. En el caso de las personas con esta condición, Huerta indicó que aún no hay estudios al respecto.

“Las personas que tienen enfermedad que pueden tener eventos agudos, pueden tener —por ejemplo— un agravamiento de su lesión pulmonar, de sus lesiones pulmonares en cuatro y seis horas y pueden morir. Otra persona puede tener eventos cardíacos porque este virus causa miocarditis, pero (...) que el asintomático puede tener muerte súbita no está publicado”, declaró a América.