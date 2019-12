Todo lo que pierde tu cerebro por dejar de escribir a mano

La época de la escritura a mano y los marcadores han pasado a un segundo plano. Ahora, con la llegada de la tecnología, el mundo se ha convertido en un aparato instantáneo que ha dejado las hojas y la tinta a un lado por los teclados y los teléfonos inteligentes. ¿Cuán perjudicial es para nuestra salud y sobre todo para nuestro cerebro?

En otros tiempos, uno tenía que esperar largas semanas a la espera de una carta de un ser querido para saber que estaba bien, ahora con un simple WhatsApp ese mensaje llega en minutos (o en segundos). Antes necesitábamos un diccionario para conocer la forma adecuada de las palabras, ahora lo corregimos mediante un click.

La revolución de la tecnología ha cambiado nuestras vidas. Esa transformación ha provocado cambios sobre todo en la forma cómo trabaja nuestro cerebro. Pues la escritura a mano tiene muchos beneficios que actualmente se han dejado de lado por la supremacía del Internet de las cosas. Conoce que tanto ha cambiado el procesamiento cerebral con la llegada de la tecnología.

Según la doctora Marta Ochoa, jefa del Servicio de Neurología de HM Hospitales de Madrid, el acto de escribir a mano activa tres regiones del cerebro: el área motora, el área visual y el área cognitiva. En ese proceso se activan muchas redes neuronales y, por ende, mejora nuestra respuesta cognitiva.

Para los niños esta práctica tiene mucha más importancia, ya que para ellos se conforma “un aprendizaje fundamental para el desarrollo a nivel práctico del manejo de la motricidad fina, la coordinación mano-ojo, el desarrollo de la pinza y el control motor. Mientras que en los adultos esta actividad fomenta “la memoria prospectiva y de trabajo”.

Para la doctora Ochoa, escribir a mano estimula la memoria semántica (el almacén en donde guardamos nuestro conocimiento del mundo), debido a que al momento de escribir no solo piensa en la palabra en sí, sino también en todo el conocimiento de cómo escribirla, dónde está acentuada y cómo se desplaza la mano para escribirla.

“Estimula diversas funciones ejecutivas como es la planificación, al tener que prever lo que vas a escribir; la flexibilidad, al tener que ceñirte al margen o no cometer errores; la memoria de trabajo, al mantener una idea en la cabeza”, añadió la doctora.

Aunque muchos especialistas reconocen que la tecnología facilita la vida, esto a la larga podría ser contraproducente sobre todo en las personas mayores o con deterioro cognitivo.

“Al tener teléfonos uno ya no memoriza números o direcciones. El tener una tarjeta que aporta la cantidad necesaria ya no es necesario el cálculo para pagos pequeños o con monedas. Pasa lo mismo con la escritura. Al tener un ordenador o una tableta que escribe por nosotros perdemos una serie de habilidades cognitivas, motoras y visuales que ya no se ejercitan”, expuso Ochoa.

La doctora recomendó compensar el uso de celulares o aparatos tecnológicos con minutos diarios dedicados a escribir a mano pensamientos, frases o cartas. También afirmó que cualquier tarea que estimule la memoria, el uso del lenguaje y el conocimiento de las palabras como crucigramas y sopa de letras ayuda mucho.