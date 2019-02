Vive Más: Amor vs Obsesión

A vísperas de celebrar el día de San Valentín debatimos sobre dos complejos conceptos en una relación amorosa: el amor y la obsesión ¿sabes tú la diferencia?

Según Lizbeth Cueva, psicoterapeuta y especialista en terapia familiar, la obsesión está arraigada con la palabra 'pertenencia' en donde existe un sentimiento de control. Por el contrario, el amor es sinónimo de 'libertad' en donde prevalece el respeto mutuo.

Asimismo, la especialista sostuvo que el primer contacto con una relación sana de todo individuo es en la familia. Sin embargo, añadió que en la actualidad muchas parejas se mantienen unidas por los hijos y no porque exista un sentimiento amoroso.

“No hay ese romanticismo, esas caricias y ese contacto que los chicos tienen que ver porque ese es el amor sano, el respeto, el como yo a mi pareja lo puedo tratar con ese cariño y ese respeto”, indicó.

Lizbeth Cueva además añadió que hoy en día se vive un ‘amor intenso’ en donde se deja el propio interés por el del ser amado, es decir, se pierde la individualidad y solo se vive para complacer, lo cual deriva en una relación obsesiva.

“Si mi pareja decide mentirme o serme infiel es responsabilidad de la persona porque yo no puedo tener control sobre eso y es lo que vemos a diario. Yo pretendo que mi pareja no me engañe, no me mienta y busco ese control que me afecta emocionalmente”, argumentó.

En tanto, precisó que en muchas ocasiones se condiciona la felicidad personal a la vida de pareja y, por tal motivo, cuando una relación se termina las personas sienten que su mundo se va a acabar . La invitada mencionó que es importante entender que una separación también es una forma de demostrar amor. “Amor es libertad”, acotó.

Por último, Lizbeth Cueva recalcó que se tiene derecho a amar y a ser amado, pero se debe tener en cuenta que el amor no significa sufrimiento o maltratos tanto físicos como psicológicos, sino que el amor cuida y protege.