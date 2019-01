Ameba 'come cerebros': ¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo se contagia?

Hace unos días, la llamada ameba 'come cerebros' volvió a ser noticia en nuestro país, luego que una niña de 10 años habría resultado infectada por este parásito en un club deportivo de Chorrillos.

El año pasado un hombre en Estados Unidos falleció por causa de la ameba 'come cerebros'. Mientras que Argentina también ya ha registrado su primer caso con la muerte de un niño de ocho años, luego que nadara en una laguna. Asimismo, a principios de este año, una niña de diez años sobrevivió a la infección el parásito en España.

¿Pero qué es este parásito?, ¿qué tratamiento existe para esta enfermedad? y ¿cómo se puede evitar el contagio? Aquí despejamos todas las dudas sobre la ameba 'como cerebros', que se caracteriza por atacar directamente al sistema nervioso central, razón detrás de su curioso nombre.

¿Qué es una ameba 'come cerebros'?

Conocida científicamente como ‘Naegleria Fowleri’ es una ameba que prolifera en aguas cálidas dulce y estancadas provenientes de lagunas, canales de riego, estanques e incluso piscinas.

Este microorganismo puede causar a las personas una meningoencefalitis amebiana, enfermedad poco frecuente que afecta al sistema nervioso central, por lo que este parásito es popularmente conocido como ameba 'come cerebros'.

La principal vía de contagio de esta bacteria es través de las fosas nasales y el neuroepitelio olfatorio, ubicado en la parte superior de cada una de estas cavidades. Es por aquí que la ameba llega al cerebro.

¿Cuáles son los síntomas de la ameba ‘come cerebro’?

Los primeros síntomas de la ameba 'come cerebros' puede confundirse con los de una gripe común, pues estos suelen ser dolores de cabeza, fiebre, náuseas, congestión nasal o rigidez en la nuca, que posteriormente deriva a a convulsiones, parálisis y finalmente puede llegar a causar la muerte.

Las víctimas de la ameba 'come cerebros' suelen perecer entre siete y diez días después de la infección. Suele afectar más a niños menores de 12 años o a ancianos.

¿Hay una cura para la ameba 'come cerebros'?

Por ahora la enfermedad no tiene cura y casi todos los casos suelen ser fatales, siendo uno de los pocos tratamientos disponibles la miltefosina, que es usado para combatir las infecciones por protozoarios y se aplica por vía tópica y oral.

¿Cómo se previene el contagio de la ameba 'come cerebros’?

A tratarse de una ameba que se encuentra en aguas cálidas y dulces, se debe evitar bañarse en este tipo de lugares, especialmente en verano cuando las temperaturas aumentan. De no poder evitarlo, es importante vigilar la cantidad de agua que entra por la nariz y no acudir a piscinas que no estén certificadas como saludables.