Cómo bajar de peso: Pierde cinco kilos fácil y en solo tres días

¿Cómo bajar de peso? debe ser la pregunta que muchos se hacen al momento de buscar alguna alternativa que les ayude a quemar la grasa que se tienen en exceso. Por eso, si todavía no puedes liberarte de esos kilos ganados en la última celebración, pierde cuidado, que con esta dieta podrás reducir esas tallas sin dejar de comer y sin someterte a horas en el gimnasio.

Con esta dieta podrás perder al menos 5 kilos en tres días y no solo con la finalidad de conservar una figura saludable, sino que contribuir a la economía en tu hogar ya que los alimentos que te recomendaremos son de bajo costo..

Recuerda que según los nutricionistas, "dejar de comer" no es una opción saludable para bajar de peso, debido a que cuando el estomago no recibe alimentos se afecta al metabolismo. Además no tendrás un buen rendimiento durante el día.

Asimismo, es imprescindible alimentarse a primeras horas del días (desayuno), tomar agua y asistir a un nutricionista para que realice una evaluación completa sobre su estado de salud y ver qué podría estar sucediendo para que no pueda perder peso.

A continuación, te presentamos la dieta, lo que deberás comer en el desayuno, almuerzo y cena durante estos tres días:

PRIMER DÍA

Desayuno:

-1/2 rebanada de toronja

-un pan integral al que debes de untar con dos cucharadas de mantequilla de maní

-una taza de café o té negro sin endulzar.

Almuerzo:

-100 gramos de carne magra, pollo, pescado o pavita, cualquiera debe estar sancochado, de acompañamiento medio puñado de arvejas también sancochadas.

-Medio plátano y una manzana pequeña.

-Una taza de café o té negro sin endulzar. (Usted define si es tibia o fría)

Cena:

-Una rebanada de pan tostado

-Media lata de atún, no olvidar escurrir todo el aceite que posee para agregarle un poco de aceite de oliva y una pizca de sal

-Una taza de agua tibia y exprimir medio limón (sin endulzar).

SEGUNDO DÍA

Desayuno:

-Un huevo sancochado.

-Medio plátano.

-Una rebanada de pan integral.

-Una taza de café o té negro sin endulzar.

Almuerzo:

-2 salchichas sancochadas acompañado de media taza de zanahorias y una taza de brocoli.

-Medio plátano.

-Un huevo cocido.

-Una taza de café o té negro sin endulzar. (Usted define si es tibia o fría)

Cena:

-Una rebanada de queso fresco.

-4 galletas saladas.

-Una taza de agua tibia y exprimir medio limón (sin endulzar).

TERCER DÍA

Desayuno:

-Una manzana pequeña

-5 galletas saladas.

-Una rebanada de pan tostado con queso fresco.

-Una taza de café o té negro sin endulzar.

Almuerzo:

-Medio plátano.

-Un huevo sancochado.

-Media lata de atún, no olvidar escurrir todo el aceite que posee para agregarle un poco de aceite de oliva y una pizca de sal

-Una taza de café o té negro sin endulzar.

Cena:

-4 galletas saladas.

-Medio plátano.

-Una taza de agua tibia y exprimir medio limón (sin endulzar).