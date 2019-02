Clausuran farmacias clandestinas en Lurigancho – Chosica [FOTOS]

Con el objetivo de erradicar la venta de medicamentos vencidos y de dudosa procedencia, esta mañana se llevó a cabo un operativo conjunto que concluyó con la clausura de cuatro boticas que funcionaban a escasos metros del centro de Centro de Salud de Paraíso de Cajamarquilla, las cuales no contaban con las licencias respectivas.

En la visita inopinada se incautaron varias cajas y costales conteniendo medicinas y productos de dudosa procedencia que eran vendidos en estos establecimientos que tenían la fachada de bazar o librería.

Luego del registro de la mercadería se procedió con el cierre de los establecimientos puesto que además el personal de la Sub Gerencia de Fiscalización de la comuna chosicana constató que no contaban con licencia de funcionamiento ni inspección de Defensa Civil. Asimismo, verificaron que los medicamentos no presentaban las condiciones de almacenamiento y conservación apropiados.

Por su parte, funcionarios de la Dirección de Fiscalización; Control y Vigilancia Sanitaria de la Dirección Integral de Redes de Salud (DIRIS) Lima Este, comprobaron que los productos farmacéuticos no contaban con Registro Sanitario o ya estaban vencidos.

El Dr. José Quiroz Fiscal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, quien estuvo a cargo del operativo, indicó que se decidió como medida cautelar el decomiso de todos los medicamentos hallados así como el cierre temporal de estos establecimientos porque no contaban con las garantías de conservación o ventilación.

“Estas farmacias tampoco cuentan con la autorización del Ministerio de Salud para funcionar ni la documentación requerida por el municipio. Invocamos a los ciudadanos a no poner en riesgo su salud evitando comprar en boticas que no cuenten con las garantías del caso”, aseveró el representante del Ministerio Público.

Trascendió que este tipo de acciones continuará en los próximos días y se tomará en cuenta a restaurantes, bares, fábricas, snacks, fuentes de soda y tiendas de diferentes sectores del distrito.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).