201 personas no votan por fallas en máquinas electrónicas de sufragio

"Nos están haciendo firmar un acta. Ya se cerró la mesa 039572. Somos 201 personas que no votarán. No nos dicen nada si pagaremos multa o no", denunció la ciudadana. Luego de casi 5 horas de haberse iniciado las votaciones en los diferentes puntos del Perú, en algunas mesas de sufragio han ocurrido problemas con las máquinas electrónicas colocadas en algunas zonas del país.

Un ciudadano denunció, que en la mesa 203, colocada en la institución educativa 1278 en el distrito de La Molina, aún no ha aperturado la mesa de sufragio, a pesar de ser casi la una de la tarde.

Según informó, las máquinas colocadas en el centro educativo no funcionan desde las 8 de la mañana, lo que perjudica considerablemente a los votantes.

“ Una de la tarde y aún no abre la mesa por problemas con las máquinas, aún no deciden si cerrar la mesa y sí deberemos pagar multa o no. Desde las 8 de la mañana han probado con 7 máquinas de respaldo y no funciona nada. Nadie ha votado en nuestra mesa 039572”, indicó el denunciante mediante al WhatsApp de La República.

Asimismo denunció la falta de material electoral.

“Los planillones manuales tampoco tienen. Dicen que llegaron pero nada. Otro de la Onpe dicen que están incompletos”, señaló.

