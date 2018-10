YoDenuncio: pistas lucen en mal estado en Pachacámac

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano reportó que, aproximadamente, desde hace 6 meses, el trayecto de carretera que va desde Lima hacia Pachacámac se encuentra en total abandono por parte de las autoridades.

“Bueno, no sé si ésto lo ve la Municipalidad de Pachacámac, la de Lurín, de Punta Hermosa o la de Lima, pero alguien que me explique porque no le encuentro lógica, ¿por qué construir la mitad y la otra, dejarla con tierra?”, se logra escuchar en el vídeo que fue enviado a nuestra plataforma de denuncia.

El denunciante manifiesta que todos los días se tiene que trasladar por esa zona debido a su trabajo y, por ello, es testigo de las maniobras que realizan los conductores para que sus vehículos no se malogren por los huecos que hay en el lugar.

En las imágenes se puede observar los grandes agujeros y la tierra que llega hasta la mitad de la vía. Ello lleva a que mucho vehículos tengan que transitar con cuidado y lentitud, lo que trae como consecuencia la congestión vehicular.

A raíz de la situación, el ciudadano espera que las autoridades pertinentes puedan arreglar la vía, ya que ésta perjudica a las miles de personas que transitan a diario por la zona.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).