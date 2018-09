Olvida billetera en bus y personal de limpieza se la devuelve

Una buena noticia, es la que un ciudadano nos informó mediante el WhastApp de La República. David Cupe Calcina compartió con nosotros su testimonio, tras la devolución de su billetera por parte de un trabajador de limpieza de la empresa Grupo Express.

Según indicó ciudadano, ayer, martes 18 de septiembre, subió a un vehículo de transporte público que cubre la ruta Carabayllo- San Marcos, sin embargo al bajar del bus, no encontró su billetera.

“Luego de realizar el pago de medio pasaje procedí a guardar mi billetera, cuando me bajo de la unidad me percato que ésta no estaba. Mi preocupación más grande fue el tema de los documentos personales”, escribió también en una publicación de Facebook.

Asimismo narra como es que tras unas horas recibió un mensaje mediante una red social de indicando que había encontrado su billetera.

“Recibo un mensaje por Facebook del Sr. José Luis indicándome que la habían encontrado en el bus. Procedí acercarme al terminal final de la línea 03 en Carabayllo y me hicieron entrega de mi billetera con todos mis documentos personales y el dinero que tenía ¡Todo estaba intacto! , me explicaron que el joven Reiner quien se encarga de la limpieza la encontró y procedió a entregarla al área respectiva”, señaló.

El aseguró que no fue una cuestión de suerte encontrar su billetera, sino más bien un acto de honestidad por parte de un trabajador de la empresa.

“Lo que resalto es el valor de la honestidad del joven Reiner y el resto del personal de la empresa que de una u otra forma me ayudaron a recuperar mi billetera. Estuve y aún estoy muy agradecido porque esto demuestra que las acciones buenas también suceden y que nosotros podemos realizarlas”, comentó.

(Textos y fotos enviados por David Cupe Calcina al WhatsApp de La República 941 000 000).