Lilia Paredes y sus hijos viajarían a México este miércoles tras recibir salvoconducto

Marcelo Ebrard critica que Gobierno peruano declare "persona no grata" a embajador de México

El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, cuestionó la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de declarar "persona no grata" al embajador de México en Perú, diplomático Pablo Monroy.

"Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición", escribió en su cuenta de Twitter.