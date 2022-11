Abogado de Pedro Castillo afirma que “no se analizó el texto completo de la declaración” del presidente

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se refirió a la aprobación del informe final contra el mandatario por traición a la patria. Al respecto, sostuvo que no se ha realizado el análisis completo de las declaraciones del jefe de Estado durante su entrevista a una cadena internacional.

“Los elementos del tipo penal de traición a la patria no se dan y, cuando se hizo la denuncia, no se adjuntó ninguna de las pruebas. Por otro lado, no se ha analizado el texto completo de la declaración del presidente de la República con el periodista Fernando del Rincón ”, manifestó a los medios.

“Es más, (...) en la conversación, el presidente dice: ‘Yo no voy a dar territorio, yo no voy a ceder nada. Eso no es mi posición’ y él lo deja bien claro, y esa parte no se ha evaluado”, agregó.

En ese sentido, Pachas sostuvo que mañana presentará ante el Tribunal Constitucional tres videos con las palabras completas del mandatario.

“ Vamos a poner tres videos y sobre todo lo más importante, la declaración íntegra, palabra por palabra. Usted no va a encontrar los adjetivos calificativos del tipo penal que una traición a la patria pide”, informó.

Finalmente, el abogado solicita que se “anule todo” y “dejar sin efecto” el informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria, que busca inhabilitarlo de la función pública por cinco años.