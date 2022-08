AAR sobre Castillo: “Ataca a la democracia para encubrir su corrupción”

Ante las presuntas irregularidades que envuelven a Pedro Castillo y su entorno más cercano, Augusto Álvarez Rodrich señaló que es evidente que el presidente de la República “ataca a la democracia para encubrir su corrupción”.

En ese sentido, expuso que Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, se entregó a la justicia luego de permanecer más de 12 horas con paradero desconocido. Su aparición ocurrió luego del allanamiento del Equipo Especial de la PNP, dirigido por el coronel Harvey Colchado, en Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto.

AAR expuso que, según los indicios, Pedro Castillo habría escondido a Yenifer Paredes. Los fiscales no pudieron ingresar a la residencia de Palacio de Gobierno por una hora y 45 minutos, de acuerdo al parte policial. “No hay ninguna duda de los hechos delictivos que está cometiendo el presidente para obstruir a la justicia”, aseguró.

Ante los avances de las investigaciones del Ministerio Público, Pedro Castillo ha optado por una nueva estrategia: “movilizar al pueblo”. El presidente de la República convocó a cientos de ronderos en el patio de honor de la Casa de Pizarro. Desde allí, alegó: “Quieren hacer entender que mi círculo familiar es igual al de quienes saquearon el país”.

Cerca de las 5.00 p. m., Yenifer Paredes llegó hasta la sede principal del Ministerio Público junto con su abogado, José Dionisio, y Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Nativas del Perú. Simpatizantes del Gobierno protestaron en el frontis de la Fiscalía. El grupo exigía el cierre del Congreso.

En tanto, Patricia Benavides, fiscal de la Nación, respondió al presidente Pedro Castillo, quien sostuvo que el Congreso, la Fiscalía y la prensa realizan un “show mediático” en su contra. “Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad”, dijo mediante un video.

“Hay que defender a la fiscal de la Nación. Pedro Castillo le tiene mucho miedo y ha lanzado una campaña contra ella. Lo que busca es ser no investigado. Hoy, defender la honestidad, transparencia en el país es defender a la fiscal de la Nación”, indicó Rodrich.

Asimismo, el conductor de “Claro y directo” habló de la “extravagante” reunión que se convocó en el comedor de Palacio de Gobierno con dirigentes distritales de Lima. En esta ceremonia estuvieron presentes Pedro Castillo y “los cuatro ministros más franeleros”, Aníbal Torres, Alejandro Salas, Roberto Sánchez y Félix Chero. La portátil pedía a gritos el cierre del Congreso.

“Esto no es normal en un país. Hay un Gobierno que es una mafia y está robando (…). La más grande estafa es a los peruanos pobres que confiaron en Pero Castillo. Los peruanos no son como Pedro Castillo; los campesinos no son como Pedro Castillo; los chotanos no son como Pedro Castillo. Los peruanos son gente trabajadora”, agregó.