Pedro Castillo critica investigaciones en su contra: “Me dan vergüenza esas voces corrosivas”

El presidente Pedro Castillo se mostró crítico con la prensa por las investigaciones realizadas sobre diversos miembros de su familia en los últimos días. Estas declaraciones fueron emitidas un día después de que el Pleno del Congreso aprobara el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusarlo constitucionalmente por las visitas que recibió en la casa del pasaje Sarratea a inicios de su mandato.

Castillo anunció que no se doblegará ”a pesar de que se meten con todo, con tus hijos, con tus padres, con tu familia. Once meses y no encuentran una sola prueba”, señaló el jefe de Estado, en referencia a las recientes investigaciones desplegadas tanto por la Fiscalía de la Nación, como por la Comisión de Fiscalización en contra de su esposa, Lilia Paredes, y su cuñada Yenifer Paredes.

Durante su visita a Ayacucho, en donde apareció al lado de la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, el mandatario también afirmó sentirse avergonzado por ciertas “voces corrosivas”.

“Me dan vergüenza esas voces corrosivas que maquinan maquiavélicamente. Que videos, que audios, que esto, que lo otro. Yo los invoco de acá. Déjense de esas cosas, coman el pan con el sudor de su frente, porque muchas veces han estado acostumbrados a estas mamaderas, que hoy no les vamos a dar. En vez de darles a ellos, le damos al pueblo”, aseveró el presidente.

Por otro lado, Castillo no se pronunció respecto de la reciente decisión del Parlamento de aprobar el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusarlo constitucionalmente por la presunta comisión de delitos comunes.