Pedro Castillo firmó decreto supremo para democratizar Derrama Magisterial sin dar mayores detalles

El presidente de la República, Pedro Castillo, firmó este jueves 7 de junio un decreto supremo para democratizar la Derrama Magisterial. Durante su participación en la clausura de la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado realizada en Cajamarca, el jefe de Estado firmó el documento y lo mostró ante las cámaras. No obstante, no dio ningún detalle de los puntos que modifica esta norma.

“Entiendo que existe una demanda del propio maestro a nivel nacional. En ese marco, se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación, concerniente a la Derrama Magisterial. El día de hoy vamos a firmar ese decreto supremo, donde vamos a democratizar la Derrama Magisterial”, precisó el mandatario.

Ante ello, fuentes de la Derrama Magisterial confirmaron a La República que tampoco estaban al tanto de lo que contenía el documento firmado por Castillo. Por tanto, no han podido sentar una postura sobre esta nueva disposición.

“No tenemos información al respecto todavía. No ha sido publicado ni mostrado el decreto. Hasta que no se tenga el documento y se sepa de qué se está hablando, no va a haber una posición de la institución, porque no sabemos de qué hablar”, aseveraron.

Por su parte, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) consideró que se trataba de una “medida desesperada” por parte del Ejecutivo y que lo que pretendía el presidente era manejar los recursos de los docentes.

“Medida desesperada. Ningún proyecto en el mismo sentido ha pasado por ser inconstitucional, pero otra vez el ocupante de Palacio insiste en su populismo y demagogia. Seguro quiere que las garras de sus prófugos Pacheco y Silva toquen los recursos de los maestros. ¡No pasarán!”, escribió la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Arequipa: docentes piden cambios en el directorio de Derrama Magisterial

El último 4 de julio, docentes del Sindicato Magisterial Regional Arequipa (Simag) hicieron expresa su solicitud al presidente Pedro Castillo y al Congreso para que se concrete la democratización de la Derrama Magisterial.

La propuesta de los miembros del Simag pretende que el directorio de la Derrama Magisterial sea elegido por votación de los propios maestros y no por designaciones. De acuerdo con el secretario de este gremio, Walter Andia, actualmente, cuatro integrantes de la Derrama deben pertenecer al Sutep, lo cual consideró no democrático.