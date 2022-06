Ventura afirma que irán a Palacio pese a que Castillo no los recibirá: “Ya hay una coordinación”

Insistencia. Héctor Ventura, titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso confirmó que acudirán este lunes 27 de junio a Palacio de Gobierno como estaba programado en la agenda del grupo de trabajo . Esto, tras lo dicho por Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, de que el mandatario no recibirá a la comisión por no garantizar “el debido proceso”.

“ Debemos ir (a Palacio de Gobierno) porque ya hay una coordinación formal y legal en la cual estamos nosotros ya con todas las dirigencias para ir a Palacio . El detalle es que el presidente (Pedro Castillo) no ha respondido a las expectativas de los abogados, ahí surge el nerviosismo (de lo que vaya a responder) y del propio presidente de no acudir a última hora a hacer las declaraciones”, señaló a La República.

Al ser consultado si sabía con anticipación de que Pedro Castillo no recibirá a la Comisión de Fiscalización en Palacio, Ventura aseguró que esto no se comunicó y que se enteraron recién por lo dicho por el abogado. “ No hubo ninguna documentación formal ”, acotó.

Pedro Castillo fue citado para declarar en calidad de investigado a la Comisión de Fiscalización luego haber declinado las tres invitaciones cuando era testigo.

Para el también congresista de Fuerza Popular “sería un error grave” que Pedro Castillo no dé su manifestación este lunes. “Nuevamente faltaría a la verdad y dejaría en desaire a todos los peruanos. Eso es lo más grave”, añadió Ventura.