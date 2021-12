Pedro Castillo: “Si nosotros hemos cometido errores, tenemos que asumir”

El presidente Pedro Castillo reconoció, a días de que se discuta si se admite o no la moción de vacancia que presentó la congresista Patricia Chirinos de Avanza País, que su Gobierno ha cometido errores. Durante su participación en el 16º Gore Ejecutivo realizado en la ciudad de Trujillo, el mandatario hizo hincapié a las irregularidades de su gestión y dijo: “S i nosotros hemos cometido errores, tenemos que asumir”.

Pedro Castillo añadió que los errores en su mandato obedecen a la excesiva confianza que brindó a las personas cercanas a Palacio de Gobierno. “ Quién sabe, por dar mucha confianza (errores), pero tenemos que asumir. Cuando una de las otras personas se quieren aprovechar de la confianza, se tiene que cortar inmediatamente. No nos van a ver enlodados en actos de corrupción, y esperemos que hagamos la diferencia en esta gestión ”, añadió.

El titular del Poder Ejecutivo también se refirió a la oposición de su Gobierno al precisar que existe indiferencia de ciertos sectores que no comprenden que su designación como presidente obedece a un trabajo articulado y no a sus propios intereses personales.

“Me preocupa, no solamente la salud del pueblo peruano, sino la indiferencia de ciertos sectores que no comprenden que hemos venido para gobernar, no para robar al país, (...) para trabajar juntos de la mano con un ministerio que está haciendo el esfuerzo”, expuso.

Pedro Castillo se reúne con líderes políticos

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió este viernes con los líderes políticos de los partidos de Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado y Somos Perú en Palacio de Gobierno. El mandatario dialogó con José Luna Gálvez (Podemos Perú), Cesar Acuña Peralta (APP) Flor Pablo (Partido Morado) y Patricia Li (Somos Perú).

Se destaca que la reunión con los representantes de las agrupaciones políticas se da a días de que se inicie el debate para la admisión de la vacancia presidencial que propuso la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, la misma que cuenta con el respaldo de al menos 28 congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.