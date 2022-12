Keiko Fujimori sabía que Oxford Union Society declinó de invitarla en octubre y aun así no lo informó

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomó conocimiento a finales de octubre que Oxford Union Society declinó de invitarla para el presente semestre; sin embargo, no lo informó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que el 29 de noviembre autorizó que viaje a Inglaterra y España.

Así lo admitió la defensa legal de Fujimori Higuchi, la abogada Giulliana Loza, en la audiencia de apercibimiento de este lunes.

“Lo que sucede es que en octubre a la señora Fujimori le dicen: ‘Dado que no hemos recibido mayor información sobre su posible disponibilidad, lamentablemente no podemos seguir adelante con esta invitación para el curso de otoño debido a imperativos de planificación. Esperamos tener la oportunidad de recibirla como oradora invitada en una nueva fecha futura y le agradeceremos su comprensión’. Dejan abierta la invitación, no la rechazaron”, indicó Loza.

PUEDES VER: Fiscalía pide declarar improcedente viaje a Europa de Keiko Fujimori

“A esto mi patrocinada responde: ‘Como mencioné en mi correo anterior (…), me gustaría saber si por su parte todavía existe la posibilidad de mi participación este semestre o podríamos posponerlo para un próximo semestre’. Esto porque todavía no tenía la autorización correspondiente. ¿Qué es lo que le responden? Dejando siempre la posibilidad de viaje: ‘Gracias por su correo electrónico, lamentablemente, debido a las limitaciones de personal no podemos celebrar el evento este semestre ya que fijamos nuestros turnos cada dos meses. Pido disculpas por ello y he transmitido esta correspondencia para el equipo que dirige el periodo de enero a marzo de 2023 para que le haga saber si algo podría ser viable”, agregó.

El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consultó a Loza Ávalos por qué no se informó de ello a la Segunda Sala Penal de Apelaciones “cuando estaba en marcha una apelación que aún no había sido resuelta”.

“Recién ella el 29 (de noviembre) les confirma y la respuesta que recibe es que ya se acabó el semestre y por el tiempo ya no (estaba invitada). Eso lo informamos a su despacho y a la sala el 30 de noviembre, inmediatamente. (…) Mi patrocinada tenía la esperanza de que podían reconsiderar (la decisión), si no nunca les hubiera comunicado el 29 de noviembre esto (la autorización de viaje a Oxford Union Society)”, respondió.

Por esta omisión, el magistrado Zúñiga Urday determinó que Fujimori Higuchi incumplió la regla de conducta de su comparecencia de informar oportunamente sus actividades ante el Poder Judicial e impuso sanción de apercibimiento.