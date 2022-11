En careo por caso Hugo Bustíos, Daniel Urresti niega afirmación de testigo

La Tercera Sala Penal Superior Nacional de Crimen Organizado fue escenario de la audiencia de confrontación o careo, por el caso Hugo Bustíos, entre el acusado Daniel Urresti Elera y la testigo Isabel Rodríguez Chipana. El excandidato a la alcaldía de Lima negó airadamente las afirmaciones de la mujer que afirma haberlo visto disparar contra el periodista huantino.

Frente a frente, Isabel Rodríguez empezó señalando que conoció a Daniel Urresti como ‘capitán Arturo’ cuando los miembros de su comunidad trabajaron en la construcción de la muralla del cuartel militar de Castropampa, en Huanta, región Ayacucho.

La respuesta del general del Ejército en retiro fue señalarla de mentirosa. “Usted está mintiendo conscientemente, flagrantemente. Usted está mintiendo con sangre fría”, dijo a viva voz.

Esta actitud ocasionó un llamado de atención por parte del tribunal. Se le recordó que estaba en una audiencia de confrontación de declaraciones, por tanto debía limitarse a los hechos.

Aun así, volvió a decir que Isabel Rodríguez mentía cuando manifestó que el muro de Castropampa se construyó en 1980. Urresti aseguró que se edificó a fines del año 1986 y comienzos de 1987.

Alegó que esa versión la dieron 19 testigos, entre ellos Hilda Aguilar. Nuevamente, se le llamó la atención porque mencionaba a testigos que no estaban en la audiencia donde se confrontaban dos versiones: de la testigo y del acusado.

Urresti persistió en defenderse con todo: levantando la voz, no acatando las reglas del careo y hasta haciendo preguntas que no eran de su competencia.

También afirmó que los comuneros solo trabajaron los días sábados y que no participaron mujeres. Isabel Rodríguez sostuvo que asistieron de forma diaria y que sí había mujeres.

“No solo hombres han ido. Yo he sido miembro, tres mujeres han ido de mi comunidad. Hemos sacado diario ocho o diez hombres para que puedan trabajar. Nosotros hemos supervisado ese trabajo, señor Urresti”, respondió.

El siguiente hecho materia del careo fue la versión de Isabel Rodríguez sobre la muerte de Hugo Bustíos y la forma en que vio a Daniel Urresti disparar.

“Ustedes estaban bajando, cuatro vestidos de civil con polos blancos, y entonces vinieron corriendo hacia mi tienda, entraron dos a mi cocina que estaba sin techar. Yo lo conocía de más antes, también conocía a Centurión, a Ojos de Gato y al otro señor que no sé su nombre”, manifestó.

Y agregó que apareció una moto lineal, “y ahí usted ha disparado, señor, yo lo he visto. Gritó: no disparen, no disparen, somos periodistas. Cayó el señor”. Yo también estaba con miedo bajo los matorrales. Entonces, ya me he escapado”, contó.

Daniel Urresti dijo que la casa de Isabel estaba a seis cuadras del lugar. También negó la existencia de una tienda.

Al culminar la audiencia, el tribunal indicó que “hubiera sido bueno escuchar al señor Urresti decir por qué no estuvo presente en ese lugar. Se perdió la oportunidad”.

El dato

Próxima audiencia. Los magistrados señalaron la imposibilidad de realizar la siguiente audiencia en días cercanos debido a actividades propias del sector. De ahí que señalaron el martes 13 de diciembre como fecha para continuar con este proceso.