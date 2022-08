Yenifer Paredes dice que está “presta siempre a colaborar” tras pedido de prisión preventiva

Pese a que permaneció como “no habida” por cerca de un día luego de que se dictó la orden de detención preliminar en su contra, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, aseguró que “siempre” ha colaborado con la justicia en la investigación por presunto direccionamiento de obras públicas en Anguía.

Durante la audiencia de apelación a la detención preliminar en contra de Paredes Navarro, el fiscal James Sánchez Reátegui confirmó que el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder ingresó un requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra la hermana de la primera dama.

“Desde un inicio he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado 4 veces para hacer las respectivas declaraciones, el resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el señor James (Reátegui Sánchez), fiscal, lo menciona. Pero de todas maneras estoy presta siempre a colaborar y a saber que ya se cumplió el plazo que se ha establecido (sic)”, dijo Paredes.

“También tengo que hacer de conocimiento que he estado mal de salud, con COVID-19, lo sabían muy bien y necesito que eso sea tomado en cuenta porque ya cumplí con lo que se había establecido”, agregó la hermana de la primera dama.

El pedido de prisión preventiva por 36 meses también contempla al alcalde de Anguía, José Medina Guerrero.