Bruno Pacheco: Nakazaki dice que se busca frenar la colaboración ante eventual retiro de Harvey Colchado

El último viernes 29 de julio, el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, emitió un oficio en el que indica que el coronel Harvey Colchado no debe continuar como coordinador del equipo de la Policía Nacional (PNP), que respalda al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, grupo liderado por la fiscal superior Marita Barreto.

Huerta Olivas señaló que la coordinación debe recaer en un órgano propio de la PNP especializado en investigación policial como es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que cuenta con el apoyo de órganos de inteligencia en la Dirección de Búsqueda de Digimin, División de Inteligencia Antidrogas y Dirección de Inteligencia PNP.

Al respecto, César Nakazaki abogado de Bruno Pacheco, ex secretario presidencial, criticó que la disposición del Mininter se pretenda efectuar cuando su patrocinado está en un proceso de colaboración con la justicia con el respaldo del coronel Harvey Colchado.

“Es evidente que, desde el Ministerio del Interior, con la participación del comandante general de la PNP se viene desarrollando una campaña de obstaculización y encubrimiento para debilitar las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo”, dijo Nakazaki.

“Ahora existe un intento de debilitar a la Policía, que da soporte a la seguridad de Bruno Pacheco, porque si no hay seguridad, no hay colaboración (…) No solo es una represalia, sino un intento de frenar la colaboración eficaz porque es un caso tan complejo debido a que enfrenta a un presidente en ejercicio”, agregó el letrado.

Nakazaki mencionó que la solicitud del ministro Willy Huerta carece de sustento, ya que la Policía ha logrado resultados positivos en el corto plazo bajo el mando del coronel Harvey Colchado.

“Mira cuántos días tienen los policías que están trabajando con la fiscal Marita Barreto y con el coronel Colchado. El resultado es exitoso en velocidad y en la importancia de las investigaciones (…) ¿A quién favorece que mi defendido no continúe?”, cuestionó César Nakazaki.

El abogado señaló, además, que la condición del ex hombre de confianza de Pedro Castillo no puede variar, puesto que la medida cautelar de arresto domiciliario en su contra se sustenta en que está en peligro su integridad por su aporte a las investigaciones.

“Esto se da porque se investiga al jefe supremo de la Policía (Pedro Castillo). Ahora, ¿quién es el que ha puesto al ministro del Interior? La Policía tiene que ser consciente que el caso es complejo y que se desarrollen las investigaciones”, expuso Nakazaki.