¿Quién es Zamir Villaverde? De empresario investigado a excarcelado por el Caso Puente Tarata

El empresario Zamir Villaverde fue puesto en libertad este martes 12 de julio luego de que el Poder Judicial revocara la orden de prisión preventiva por 24 meses que se le impuso en el marco de las investigaciones por el Caso Puente Tarata III. Este beneficio le fue concedido tras los avances en su proceso de convertirse en colaborador eficaz.

Zamir Villaverde abandonó el penal. Foto: Joel Robles / URPI-LR

Villaverde ha venido ofreciendo testimonios y pruebas al Ministerio Público que involucrarían en actos de corrupción a altos funcionarios del Estado. Por esta razón el juez Manuel Chuyo Zavaleta del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción dispuso excarcelarlo. Posteriormente, el empresario abandonó el penal resguardado de un contingente policial para llegar hasta su domicilio ubicado en el distrito de La Molina.

¿Quién es Zamir Villaverde?

Zamir Villaverde García es un empresario que se ha visto involucrado en las investigaciones de la Fiscalía por el Caso Puente Tarata III y las reuniones irregulares que habría sostenido el presidente Pedro Castillo en su domicilio en Breña.

¿Cuáles son las declaraciones de Zamir Villaverde?

Citado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villaverde García hizo una denuncia pública en contra del jefe de Estado y aseguró tener miedo a unas presuntas represalias que se podrían venir en su contra.

“A través de este poder del Estado, vengo a hacer una denuncia pública en mi calidad de empresario contra el presidente Pedro Castillo Terrones, a quien en su momento apoyé. Hoy le digo que no le tengo miedo y que lo hago responsable directamente de cualquier atentado que pueda pasar contra mi vida en cualquier lugar en donde esté”, expresó.

Posteriormente, una vez recluido, el empresario aseguró—sin presentar pruebas— que Pedro Castillo habría manipulado los resultados de las últimas elecciones generales a su favor. Asimismo, acusó que dichos sucesos habrían sido coordinados directamente con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Qué relación tiene Zamir Villaverde con Pedro Castillo?

A inicios de junio de 2021, Zamir Villaverde apareció en un programa de televisión pidiendo a la ciudadanía votar por Pedro Castillo. “¿Por qué no darle nuestro voto de confianza a una persona que viene del pueblo?” , dijo entonces.

No obstante, luego de estas declaraciones no se le volvió a escuchar hasta que el programa “Cuarto poder” informó que el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, manejaba una camioneta registrada a nombre de la empresa Mazavig. El gerente general de la compañía era nada menos que Zamir Villaverde.

Villaverde habría entregado 100.000 soles a Juan Silva

En un audio presentado ante la Fiscalía, quedó registro de una conversación entre Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.