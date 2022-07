Mariano González acusa a Pedro Castillo de obstruir la justicia

El exministro del Interior Mariano González hizo una seria revelación contra el presidente Pedro Castillo, al afirmar que el mandatario obstruye la justicia para evitar que su sobrino Fray Vásquez y el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco sean detenidos.

“Hoy no tengo dudas del compromiso que el señor Castillo tiene con la corrupción. No tengo dudas de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Creo que el señor Castillo está obstruyendo a la justicia porque está impidiendo el trabajo de los agentes de Inteligencia especializados que buscan a los prófugos”, dijo en Panamericana TV.

“Con o sin el Congreso, Castillo se tiene que ir —agregó—. Cuando asumí el ministerio, mis amigos me dijeron que por qué entraba a un gobierno cuestionado. Ingresé cual caballo de Troya a recuperar la democracia. Haré lo necesario para que esta situación cambie”.

Entorno ‘de temer’

González contó además que la única condición que puso a Castillo fue que lo dejara trabajar y recuperar el sector. La respuesta fue de aprobación. También refirió que el presidente y su entorno familiar “es de temer”. Insistió en que el Congreso debe “ponerse bien los pantalones y terminar de una vez con esta situación”.

Aseguró que él no llegó al Ejecutivo para ser escudero, sabía lo que estaba haciendo y lo volvería a hacer. “Había que rescatar al país y si no se culminó, se dio un gran inicio y hoy está mucho mejor. No es un fracaso, es la primera etapa de una guerra que continúa. La diferencia es que hoy será a pecho abierto”, mencionó el exministro.

Hizo un llamado a sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que, olvidando ideologías, defiendan el sistema democrático.

También se refirió al premier Aníbal Torres, a quien calificó de malcriado, maleducado y agresivo con él porque su presencia en el gabinete ministerial le era incómoda. “Sé luchar contra el poder, que se debe ejercer para servir, pero Torres viene golpeando sistemáticamente a las instituciones armadas, a la Policía Nacional y donde va deja veneno. Mi estrategia de trabajo le parecía mal”, relató. Indicó además que el Congreso y la Fiscalía deben hacer su trabajo. “Si no hay respuesta de ellos, la población se verá obligada a salir a las calles y sacar a todos”, sostuvo.

El nuevo ministro

El séptimo ministro del Interior del presidente Pedro Castillo, en menos de un año de gobierno, juró anoche, sorpresivamente, en medio de nuevas acusaciones contra él porque supuestamente protege a personajes de su entorno, hoy prófugos.

Se trata de Willy Huerta Olivas (59), licenciado en Administración y en Administración y Ciencias Policiales, egresado de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. También es abogado de la Universidad Alas Peruanas, con maestría en Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica y doctorado en Gestión y Ciencias de la Educación.

Huerta reemplaza a Mariano González, quien llegó al Mininter el 4 de julio, cuando había quedado sin su titular luego de que el Pleno del Congreso censurara a Dimitri Senmache Artola el 30 de junio. La decisión fue tomada con 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones.

Senmache había sido acusado de ser el responsable político de la fuga del exministro de Transportes Juan Silva, y se argumentó que por su presunta inacción no se hallaba a Bruno Pacheco ni a Fray Vásquez, sobrino del presidente. El quinto ministro presentó entonces su renuncia y esta le fue aceptada el domingo 3 de julio.

Mariano González fue el sexto ministro del Interior de Pedro Castillo. Antes estuvieron Juan Carrasco, Luis Barranzuela, Avelino Guillén, Alfonso Chávarry y Dimitri Senmache.

Desarticularía Equipo Especial PNP

El exministro Mariano González teme por el futuro del Equipo Especial de la Policía formado recientemente para buscar a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y los sobrinos del presidente. “Podría emitir una resolución y dejar sin efecto todo”, expresó.

“Está impidiendo el trabajo de agentes de Inteligencia especializados. Conformé el equipo con policías honestos representados en estos cuatro oficiales: Harvey Colchado, Walter Lozano, Luis Silva y Franco Moreno. Hay que cuidarlos”, dijo.

Fuentes de La República al interior de dicho equipo manifestaron la impotencia que sienten ante este abuso de poder. “Ya se tenía información sobre Bruno Pacheco y uno de los sobrinos. Había una buena estrategia. Ahora no sabemos cuál será nuestro destino”, comentan.

El grupo tenía prevista una reunión para mañana, donde afinarían la estrategia de búsqueda, pero todo apunta a que no se dará luego del cambio de ministro.

Sobre la permanencia del Equipo Especial PNP, el nuevo ministro Willy Huerta dijo: “Lo vamos a evaluar, vamos a conversar con ese equipo”.