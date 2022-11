Congreso y Gobierno agravan la crisis de espaldas al país

El Congreso y el Gobierno escalan la crisis política con otro episodio de su choque de poderes: el rechazo de la figura de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo al Legislativo y la caída del gabinete ministerial con la renuncia de su jefe, Aníbal Torres.

El presidente del Parlamento, José Williams, anunció que la Mesa Directiva de este poder del Estado decidió “rechazar de plano” la cuestión de confianza requerida por el Ejecutivo la semana pasada por considerar que no cumplía “requisitos constitucionales y legales vigentes”.

La cuestión de confianza, planteada por Torres el jueves 17, exigía que se derogue la norma que regula el referéndum, llamada “Ley Antirreferéndum”, pese a que el Gobierno ya había demandado al Tribunal Constitucional (TC) anularla por considerarla inconstitucional.

La cuestión de confianza es una figura que suma tensión porque si el Congreso la rechaza en dos ocasiones, la Constitución autoriza que sea disuelto.

“La Mesa Directiva ha acordado por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de maneras prohibidas para el planteamiento (de esta)”, dijo Williams en sesión del Pleno.

Consideró que este requerimiento interfería competencias exclusivas del Congreso y objetó que Torres haya advertido que el Gobierno interpretará que lo rehúsan si no resulta atendido.

La decisión de la Mesa Directiva se dio con respaldo de Williams y dos vicepresidentes del Congreso, Martha Moyano y Alejandro Muñante, y el voto en contra de la tercera, Digna Calle. Esta planteó que sea derivado a la Comisión de Constitución para que declare su improcedencia. “Este proceso garantiza que dicho pronunciamiento no pueda ser considerado como una denegatoria”, adujo luego.

El anuncio de Williams despertó reclamó en congresistas oficialistas, que exigían que se debata para que defina el Pleno.

Williams interrumpió la sesión y convocó a junta de portavoces, donde recibió críticas por esta decisión y posibles efectos.

Poco después, el TC comunicó que había rechazado la demanda del Ejecutivo. Es decir, consideraba constitucional la llamada “Ley Antirreferéndum”.

Pronto, el Gobierno convocó a sesión de Consejo de Ministros en la noche y se supo que Torres había presentado su renuncia.

Después, el presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación en que llegó a decir: “Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y trabajo por el país, renovaré el gabinete”.

Cuestionó al Congreso por la “Ley Antirreferéndum” y por buscar destituirlo. “Recapaciten, congresistas, pues los grandes anhelos e intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por interés desmedido de algunas élites o minorías”, adujo.

Suspensión

Durante el día, se supo de la reunión de congresistas de oposición en la casa de la legisladora Roselli Amuruz, de Avanza País. Allí estuvo Williams y se habló de suspender del cargo a Castillo.

“Hemos conversado de la cuestión de confianza, de la suspensión en algún momento, pero no para tomar acuerdos sino para dar opiniones, que cada uno tenía acerca de esos temas”, declaró Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.

Sobre la moción de Esdras Medina, de Somos Perú, para suspender por 12 meses a Castillo por incapacidad temporal, alegó que no tiene sentido y que en su bancada no la apoyará. “Eso no va a funcionar porque la suspensión no puede ser temporal por asuntos de incapacidad moral. ¿Yo voy a ser inmoral seis meses y después regreso a la normalidad? No tiene sentido ni lógica, no aguanta un análisis. No la vamos a apoyar”, dijo.

Adriana Tudela, de Avanza País, también reconoció que se habló de la suspensión en el encuentro en la casa de Amuruz.

“Eso es algo que nosotros hemos venido conversando como bancada hace unos días frente a la imposibilidad que vemos de poder conseguir los votos de una vacancia en este momento debido a que hay una insistente negativa de ciertos congresistas de apoyar una salida por ese camino”, dijo a RPP.

Montoya y Tudela contradicen a Williams, quien en Twitter aseguró que la cita solo sirvió para hablar sobre la cuestión de confianza, la OEA y la sentencia del TC que ordenó anular el proceso por traición a la patria.

Luego, los ánimos se tensarían más en la confrontación.

Se afecta el principio de transparencia

La bancada de Integridad y Desarrollo criticó las acciones de lo que denominó el “bloque antidemocrático”. “Negamos que esta reunión haya sido convocada de manera abierta hacia las demás bancadas. Además, rechazamos este tipo de reuniones informales fuera de las instalaciones del Congreso que afectan el principio de transparencia, más aún si ha participado el señor José Williams”, sostiene ID.

Reacciones

Omar Cairo, constitucionalista, PUCP

“El presidente puede interpretar que la cuestión de confianza ha sido rehusada desde el Legislativo y cambiar el gabinete. Esto porque el Congreso la rechazó al no ha permitir que ese pedido sea siquiera admitido a trámite”.

Ernesto Álvarez, constitucionalista, USMP

“El Ejecutivo puede formular cuestión de confianza en el marco constitucional y legal. Las que invaden atribuciones del Congreso y exceden relación con políticas de gobierno pueden ser rechazadas in límine como no formuladas”.