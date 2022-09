Lady Camones sobre audio con César Acuña: “Lamento que se tergiverse”

La presidenta del Parlamento, Lady Camones Soriano, aseguró que se ha tergiversado el audio en el que César Acuña Peralta solicita acelerar, desde el Legislativo, la creación del distrito de Alto Trujillo en la región La Libertad.

Camones también manifestó que es el líder de Alianza Para el Progreso el que deberá responder sobre sus declaraciones de querer favorecerse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“Yo respondo por los hechos que me involucran como presidenta del Congreso. Eso es lo que yo lamento. O sea, venderme a mí como si yo fuera un títere de César Acuña, no existe eso. He llegado a trabajar (a la Mesa Directiva) porque un grupo mayoritario del Congreso ha depositado la confianza en mí para representar a todas las bancadas”, dijo la legisladora en el dominical “Panorama”.

Además, la parlamentaria aseveró que, si existe una organización criminal, como dijo el primer ministro Aníbal Torres, “está en otro lado, no en el Congreso”. De igual manera, Camones se mostró dispuesta a ser investigada si es que ha incurrido en algún ilícito.

“Si es que yo he cometido algún delito, que la fiscal lo diga. Yo no considero haber cometido tráfico de influencias ni algún delito porque no hay una acción mía que haya corroborado algún pedido que yo haya hecho en ese audio”, añadió la legisladora.

Por otro lado, la congresista por Alianza Para el Progreso indicó que estaría de acuerdo con un adelanto de elecciones si es que antes se consiguen reformas electorales que puedan prevenir futuras crisis políticas.

“Adelanto de elecciones, sí, pero previas reformas electorales, porque no se puede (ser) tan irresponsable, como lo digo en el audio, de estar dándole al país un Congreso que, cada vez, es peor que el otro. Hoy mismo yo hago una autocrítica al Congreso. Son muy pocos los congresistas que están comprometidos de trabajar por el país”, sostuvo la presidenta del Legislativo.