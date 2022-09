Heidy Juárez tras difusión del audio entre Camones y Acuña: “Nos quieren fraccionar”

La parlamentaria Heydy Juárez, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), se refirió a las filtraciones de audios entre el fundador del mencionado partido, César Acuña, junto a la presidenta del Congreso, Lady Camones. Al respecto, comentó que se tiene la intención de “fraccionar” a la agrupación política.

“Nos quieren fraccionar como se hizo con AP (Acción Popular), pero no lo van a lograr. Creo que no se va a lograr este objetivo, sino todo lo contrario. Nosotros, los congresistas, estamos muy unidos, tenemos constantes comunicaciones directa y personal, pero no van a lograr dividir ni separar a la bancada”, dijo para RPP Noticias.

En otro momento, la legisladora negó que ella haya filtrado el audio en el que se escucha a Acuña Peralta conversando con la titular de la Mesa Directiva sobre la aprobación de un proyecto de ley que lo beneficiaría electoralmente.

“Niego rotundamente esa acusación que salió por parte de la prensa, mas no de mi partido. El partido no me ha comunicado nada, no me ha notificado absolutamente nada. Me someto a todas las investigaciones que mi partido crea conveniente para aclarar este mal percance”, aseguró Juárez.

“Es algo que no debió darse, hay alguien que se tiene que investigar y dar con el responsable porque es la segunda vez que ha sucedido en el partido y eso sí me preocupa. He pedido al vocero del partido que se investigue. (...) esto es algo que perjudica en todos los aspectos, debilita la confianza y se ha perdido algo muy importante: la lealtad”, agregó.

Finalmente, la congresista alegó que los audios filtrados se están “descontextualizando”: “Creo que todas las bancadas tienen este tipo de reuniones donde das tu opinión y el contexto se está tergiversando en su totalidad”.