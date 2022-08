¿María del Carmen Alva podría ser sancionada por presunta discriminación a Isabel Cortez?

Tras el pronunciamiento emitido por la Defensoría del Pueblo, que se señala que el abuso cometido por la congresista acciopopulista María del Carmen Alva hacia su colega Isabel Cortez “podría expresar una forma de discriminación”, se abre el debate de si correspondería emitir una posible investigación en su contra no solo por sus acciones, sino por los comentarios que habría emitido acerca de uno de sus compañeros de su bancada.

Si bien ya existe una denuncia que pesa sobre la congresista de Acción Popular por el maltrato infringido contra Cortez, el cual está siendo revisado por la Comisión de Ética del Congreso, las dudas se ciernen ante si su accionar debería ser investigado por la vía penal.

Al respecto, la abogada penalista Liliana Calderón precisó que, de tomar esta situación en específico, no se podría considerar como tal, pues “se tendría que probar que este presunto acto de discriminación se realizó con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento de algún derecho” para que se pueda proceder a un proceso penal.

Calderón precisó también que no solo bastaría con el maltrato de Alva hacia Cortez, sino también se debería corroborar acciones como el no dejarla pertenecer a una comisión o intentar que se evite un voto. En ese sentido, de no determinarse este hecho, no se podría considerar un delito como el estipulado en el artículo 36 del Código Penal, que plantea hasta una posible inhabilitación y que define penas como “la inhabilitación de la función, cargo o comisión ejercida por el condenado”, o la “incapacidad e impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”.

Además, una acotación que estableció un experto en temas congresales y que fue reforzada por la abogada penalista es que cabe revisar el contexto en el que se dio el agravio contra Cortez y los presuntos insultos proferidos hacia un colega de su partido, hecho que fue denunciado por Darwin Espinoza.

“Se debería revisar si sus acciones se encuadrarían en el aspecto penal, pues estos actos no se han realizado durante el ejercicio de sus funciones”, precisó el abogado experto en temas parlamentarios para La República. Además, explicó que el maltrato hacia Cortez se dio durante un receso del pleno y los insultos revelados por Espinoza se perpetraron durante un Plenario Nacional.

En ese sentido, Calderón también incide en que ambas acciones se dieron en situaciones fuera del ejercicio normal de sus funciones, motivo por el que las investigaciones no prosperarían.

Sin embargo, Alva no está exenta de posibles sanciones. El experto en temas congresales precisa que si bien una investigación y sanción por discriminación podría resultar muy remota, la posibilidad de una penalidad por maltrato si podría prosperar en el ámbito congresal.

Una congresista con precedentes

Esta no es la primera vez que las acciones de María del Carmen Alva son tomadas como clasistas, racistas o discriminatorias. Durante su gestión como presidenta del Congreso en el último año, Alva Prieto fue criticada por diversas acciones como el haber rechazado el saludo del presidente, además de las declaraciones en las que dijo el Perú se encontraba constituido por “blancos e indios”.