Accesitario de Wilmar Elera cobró más de S/ 20.000 de Municipalidad de Sechura pese a que no le correspondía

José Bernardo Pazo Nunura, alcalde provincial de Sechura (2011-2014) y accesitario del congresista Wilmar Elera —quien fue sentenciado este martes 2 de agosto a seis años de prisión por colusión agravada—, percibió 20.657,41 soles de beneficios laborales al final de su gestión como burgomaestre por conceptos que no le correspondían.

De acuerdo con la sentencia del proceso que inició la Procuraduría de la Municipalidad de Sechura contra el exburgomaestre, Pazo Nunura percibió beneficios sociales, como bonificación vacacional y el reconocimiento de un sueldo por año por tiempo de servicios, pese a que a “funcionarios de confianza incluido al titular de la entidad (alcalde)” no les corresponden estos derechos.

La jueza Rocío Flores Espinoza, del Primer Juzgado de Paz Letrado, determinó que la Municipalidad Provincial de Sechura probó los extremos de su demanda al adjuntar un informe de la Gerencia Municipal donde se deja constancia que la Gerencia de Administración y Finanzas autorizó el pago de beneficios sociales a favor de José Pazo.

La magistrada falló a favor de la municipalidad dado que Pazo Nunura no cuestionó el requerimiento de devolver el monto en cuestión “ni ha concurrido a la audiencia única programada para el día 17 de octubre del año en curso (2020) de folios 211 a 213, encontrándose en estado de rebeldía”.

Foto: resolución

Al final de su gestión, el ahora accesitario del parlamentario Wilmar Elera recibió S/ 31.679,72 como liquidación. Dicho monto contemplaba “vacaciones no gozadas del periodo 2012-2013, 2013-2014 y vacaciones truncas del periodo 2014-2015″. Sin embargo, una revisión posterior determinó que el dinero tuvo que ser mucho menor.

“De acuerdo a la nueva proyección de liquidación efectuada por el OCI, no correspondía al extitular de la entidad se le otorguen los beneficios (...) como reconocimiento de la bonificación vacacional, reconocimiento de un sueldo por año por tiempo de servicios, puesto que esos derechos no le correspondían, tal como se muestra en el nuevo cálculo de liquidación de beneficios sociales, por lo que al titular solo le corresponde el sueldo por vacaciones no gozadas y la CTS de acuerdo al DL 276 y DS N° 005-90-PCM, siendo la suma total que debía recibir de S/ 11.112,32 soles, resultando una diferencia por devolver de S/ 20.657,41 soles”, argumentó la Municipalidad de Sechura en su demanda.