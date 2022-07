Renovación Popular rechazó reunión con APP que buscaba apoyo para la candidatura de Lady Camones

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, confirmó que recibió la invitación de Alianza para el Progreso para respaldar la candidatura de Lady Camones como presidenta del Congreso; sin embargo, la solicitud fue rechazada debido a que desde un comienzo acordaron que no apoyarán a APP.

El congresista Montoya realizó este anunció cuando la bancada que representa junto con Avanza País presentaban a Gladys Echaíz como la nueva candidata a presidir la Mesa Directiva.

“La bancada de Renovación Popular apoya al 100% la candidatura de Gladys Echaíz. La reunión con Alianza para el Progreso fue pedida, pero nosotros no la aceptamos. No vamos a trabajar con ellos. Lo hemos dicho desde un comienzo que no vamos a apoyar a APP. Así que no tenía sentido tener una conversación”, dijo Montoya.

En esa línea, Gladys Echaíz, consideró que el diálogo con su ex bancada sería “contraproducente”, ya que, ahora tiene las intenciones de liderar el Legislativo con Renovación Popular.

“Hubo un acuerdo de bancada y las decisiones se toman democráticamente con el voto de todos los participantes, la decisión fue unánime, entonces cualquier invitación de terceros sería contraproducente”.

Candidatura de Gladys Echaíz a la Mesa Directiva

Las bancadas de Alianza para el Progreso y Avanza País presentaron este sábado a la congresista Gladys Echaíz como la candidata que apoyarán a la Mesa Directiva para el periodo 2022-2023. Al respecto, la exapepista dijo que las puertas están abiertas para las otras bancadas que quieran respaldar su candidatura.

“Echaíz hizo un llamado al resto de partidos políticos a que presenten a los candidatos que los acompañarían en la conformación de la lista. “Las puertas están abiertas, invitamos a todos los colegas demócratas, a las bancadas demócratas, a todos aquellos que busquen la recuperación y consolidación de nuestro estado de derecho”, aseveró la parlamentaria.