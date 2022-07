Congresista Jorge Montoya: Los zánganos están rondando Palacio

El parlamentario de Renovación Popular Jorge Montoya se refirió a la polémica declaración del presidente Pedro Castillo en la que calificó de “zánganos” a la clase política tradicional. El hecho ocurrió durante un evento en Ayacucho.

El legislador manifestó que desde el Congreso han venido realizando una ardua labor que incluso los ha llevado a sesionar de madrugada con la finalidad de trabajar por el país

“Nadie puede atacar el Congreso para cerrarlo como lo viene haciendo el presidente. Está equivocado totalmente. Los zánganos los debe haber visto en Palacio rondando, porque acá no hay. Acá trabajamos todos los congresistas de todas las bancadas todos los días y hemos estado la última semana trabajando hasta de madrugada. Que se informe un poco más. Debe saber lo que sucede en su país para que se dé cuenta que acá sí se trabaja por y para el pueblo”, manifestó ante la prensa.

Asimismo, se pronunció sobre la posibilidad de que el mandatario disuelva el Parlamento. En ese sentido, señaló que la única vía constitucional para ello sería la negación del voto de confianza en dos oportunidades, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

“No se puede sugerir cerrar el Congreso, estaría cometiendo un delito si hay una situación de esa naturaleza (...). No es un mecanismo constitucional. El Congreso se disuelve por dos cuestiones de confianza (rechazadas), no hay otra forma de hacerlo. Si el presidente quiere hacerlo, debe emplear ese sistema, pero no lo puede anunciar ni promover porque su trabajo es dar estabilidad al Estado peruano en la parte política”, añadió.

Pedro Castillo: “Ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos”

El último sábado 16, el presidente de la República, Pedro Castillo, participó en la inauguración del lanzamiento nacional de la ejecución de nuevos proyectos productivos Haku Wiñay/Noa Jayatai 2022 en Ayacucho. Desde allí, aprovechó en referirse al Congreso debido a la reciente decisión de recomendar la presentación de una acusación constitucional en su contra.