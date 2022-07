Aníbal Torres: congresistas exigen renuncia de primer ministro tras críticas a labor de PNP y FF. AA.

Un grupo de congresistas criticó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y exigió su renuncia al cargo luego de que este cuestionara la labor de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas cuando trataba de justificar la conducta de las rondas del distrito de Chadín (Chota), que secuestraron a dos periodistas de “Cuarto poder” el pasado 6 de julio.

Al respecto, la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, lamentó que Torres Vásquez manifestara que las fuerzas del orden no brindan la misma seguridad que las rondas campesinas. En ese sentido, exhortó al primer ministro a que pida disculpas públicas a las instituciones policial y castrense.

“Lamentablemente, sabemos que (el primer ministro) tiene un carácter bastante complicado que no ayuda a la conciliación y esto es definitivamente una falta de respeto a las Fuerzas Armadas . Debemos poner un coto ahí y exigir las disculpas directas”, dijo a Canal N.

La fujimorista Tania Ramírez, por su parte, pidió la renuncia del actual jefe del gabinete ministerial. Indicó que en otro país la declaración de Aníbal Torres hubiera generado su destitución y la dimisión del ministro del sector en forma de protesta.

“En país un normal, siendo que el presidente es jefe supremo de las FF. AA. y la PNP, lo dicho por Aníbal Torres hubiera significado que Pedro Castillo eche al premier y que ministros del sector renuncien en protesta, pero, como carecen de dignidad, se callan y quedan”, escribió la congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez en Twitter.

Foto: Tanía Ramírez/Twitter

Del mismo modo, el legislador de Renovación Popular Jorge Montoya exhortó a Torres Vásquez a renunciar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) luego de su declaración y lo calificó de “enemigo del país”.

“Renuncie, premier. Usted no merece ni el cargo que obtuvo por ser abogado del Sr. Castillo ni mucho menos la responsabilidad del mismo. Usted es enemigo del país y es vergonzoso tenerlo aún como PCM”, expresó el parlamentario a través de sus redes sociales.

“Usted no respeta a sus compatriotas y ha ofendido a las FF. AA., y eso no puede permitirse. No sé qué están esperando los miembros de su propio Consejo de Ministros para pedirle que se vaya”, agregó.

Foto: Jorge Montoya/Twitter

A su turno, la congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez se sumó al pedido de destitución de Torres Vásquez en el Ejecutivo. Alegó que su presencia es “nefasta” para el país y que su declaración “genera odio”.

“Renuncie, Aníbal Torres. Su presencia es nefasta para el Perú. Usted solo genera odio, división, irrespeto (sic) al principio de autoridad y un desmedro a la dignidad de la Policía y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”, sostuvo la fujimorista en su cuenta de Twitter.

Aníbal Torres: “Ya quisiéramos que la PNP y FF. AA. brinden la misma seguridad que las rondas campesinas”

El último jueves 7 de julio, en un intento de minimizar las acciones de las rondas campesinas de Chadín (Cajamarca), que retuvieron por más de cuatro horas a dos periodistas de “Cuarto poder”, el primer ministro, Aníbal Torres, criticó la labor de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

En el Consejo de Ministros Descentralizado en Cajamarca, el jefe del gabinete ministerial declaró que las rondas campesinas combaten de manera real los delitos comunes, a diferencia de las fuerzas del orden, que no brindan la misma seguridad.

“(Las rondas campesinas) combatieron el delito real y efectivamente, desapareció al abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer”, dijo