Salaverry a la Comisión de Fiscalización: ¿Para qué citan a Castillo si ya tienen una decisión tomada?

Luego de que se conociera que el borrador del informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo, su consejero personal y expresidente del Legislativo, Daniel Salaverry, afirmó que una citación al jefe del Estado es innecesaria, pues los legisladores ya tienen un veredicto adelantado.

“Yo puedo sospechar de ese informe, más aún cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización (Héctor Ventura), días antes, ya decía que tenían todas las pruebas. Entonces, como dijo su abogado, ¿para qué lo están citando si es que ya la comisión tiene una decisión tomada?”, declaró para el programa “Octavo mandamiento”.

El exparlamentario de Fuerza Popular respaldó la decisión de Castillo Terrones de no recibir a la comisión investigadora pese a que se había comprometido a hacerlo, pues considera que todos deben someterse a la justicia pero ello no obliga al mandatario a someterse a “una investigación donde no se respete el debido proceso, el derecho a la defensa y quien te va a juzgar haya adelantado opinión y te haya sentenciado antes de escucharte”.

Salaverry Villa calificó de “exagerada” la decisión del Parlamento de buscar la censura del ministro del Interior, Dimitri Senmache, por presunta responsabilidad política en la fuga del exministro de Transporte Juan Silva.

“Un ministro que recién se está asentando en el cargo, ¿tú crees que en 24 horas va a tener el manejo y el control absoluto de cada dependencia policial como para poder orquestar una protección de la manera que se le está imputando? (…) Me parece no totalmente tirada de los cabellos, pero me parece exagerada la posición del Congreso”, afirmó.