Roger Amuruz no estaba en el Perú cuando “donó” sus acciones a Rosselli Amuruz

El fenecido excongresista fujimorista Roger Amuruz Gallegos poseía la extraordinaria facultad de estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes a miles de kilómetros de distancia. Esta fantástica cualidad está documentada. Según el registro de su movimiento migratorio, entre el 4 y el 23 de septiembre de 2022, Amuruz se encontraba en los Estados Unidos. Pero el 13 de septiembre de ese mismo año, cuando se suponía que estaba en Norteamérica, el exlegislador participó en Lima de la junta de accionistas de Luoxo SAC, propietaria de la lujosa cadena de hoteles BHT: la joya del conglomerado empresarial de Amuruz.

Así consta en el acta de la junta de accionistas de Luoxo SAC, del 13 de septiembre de 2022, que tuvo como escenario la calle Los Eucaliptos 550, San Isidro.

Ese día fueron parte del cónclave Roger Amuruz Gallegos, dueño de Luoxo SAC, y su cuñado Ismael Dulanto Vega, en representación de RAG Holding, también de propiedad del excongresista. Dos personas más asistieron en calidad de invitadas, señala el acta: la hija mayor del empresario, Rosselli Amuruz Gallegos, y su esposa, Teresa Dulanto Vega. Como único acuerdo se indica que Roger Amuruz entrega en donación todas sus acciones a Rosselli Amuruz. ¿Cómo hizo Roger Amuruz para entregar la totalidad de sus acciones de Luoxo a su hija la congresista, si se supone que se encontraba en los Estados Unidos?

El hombre fantástico

Esta discrepancia entre la realidad y la fantasía es la pieza medular de la investigación de la fiscal Giselle Rodríguez Salcedo, quien debe establecer si existió una conspiración de Rosselli Amuruz y su madre Teresa Dulanto para fraguar documentos con la finalidad de apropiarse de toda la herencia de Roger Amuruz.

Después de la supuesta “donación” de las acciones de Luoxo SAC, según Rosselli Amuruz y Teresa Dulanto, Roger Amuruz consumó otras dos operaciones similares en beneficio de su hija: el 9 de octubre de 2022, el excongresista le “donó” el 95% de sus acciones de la Universidad Polítécnica de la Amazonía (UPA), y el 13 de octubre del mismo año, e hizo lo mismo con sus acciones en RAG Holding. Luego de estas operaciones, Roger Amuruz Gallegos falleció el 18 de octubre de 2022.

Rosselli Amuruz y la viuda Teresa Dulanto mantuvieron en secreto las supuestas donaciones de acciones de las empresas de Roger Amuruz, hasta que recurrieron al notario Alejandro Rodríguez para tramitar una sucesión intestada (distribución de herencia cuando el fallecido no ha dejado testamento). Madre e hija ocultaron al notario que Roger Amuruz tenía dos hijos extramatrimoniales, Gianflavio y Roshel, a quienes habían dejado a un lado. De hecho, ambos informaron a Alejandro Rodríguez que Rosselli Amuruz y su madre Teresa Dulanto estaban plenamente informadas de que eran hijos legítimos del exparlamentario fujimorista, algo que ahora pretenden poner en duda. Las partidas de nacimiento de Gianflavio y Roshel Amuruz llevan las firmas y huellas dactilares del empresario, lo que acredita que los reconoció legalmente.

Pero la codicia es capaz de transformar a las personas hasta convertirlas en irreconocibles.

Para formalizar la inscripción de las “donaciones” de Roger Amuruz Gallegos a su hija Rosselli Amuruz Dulanto, la congresista presentó copias de las actas de las juntas de accionistas de Luoxo SAC, del 13 de septiembre de 2022; de la Universidad Politécnica de la Amazonía, del 9 de octubre de 2022; y de RAG Holding, del 13 de octubre de 2022, 5 días antes de la muerte del excongresista fujimorista. Al revisar los documentos, el notario Ricardo Barba Castro se dio cuenta de una singularidad de las tres actas, y así dejó constancia de su observación: en todos los casos, la rúbrica de Roger Amuruz es ilegible, y no cuenta conuna verificación biométrica.

Tu nombre es codicia

Las firmas son ilegibles no en un caso sino en los tres, señaló el notario Barba.

Por esta razón, la fiscal que investiga el caso, Giselle Rodríguez Salcedo, ha requerido a la viuda Teresa Dulanto Vega que le entregue los libros de actas de las tres empresas para despejar las dudas sobre la presunta falsificación de las firmas de Roger Amuruz. Especial del acta de la junta de acciones del 13 de septiembre de 2022, que se efectuó en San Isidro, Lima, cuando el movimiento migratorio del empresario señala que estaba en los Estados Unidos.

En realidad, hay una secuencia de hechos que aparentemente configuran la intención de despojar de la herencia que les corresponde a Gianflavio y Roshel Amuruz. Está evidenciado documentalmente que nunca les avisaron de que habían iniciado el proceso de sucesión intestada. No solo es codicia. Es maldad.

Sin embargo, en recientes declaraciones ante la prensa, la congresista Rosselli Amuruz ha pretendido responsabilizar a Gianflavio y Roshel Amuruz de la suspensión de la distribución de la herencia de su padre. Esto debido a que reclamaron que los estaban despojando de lo que les corresponde.

Con una ironía que la pinta de cuerpo entero, Rosselli Amuruz señaló que el justo reclamo de Gianflavio y Roshel Amuruz los afectaba porque no podían disfrutar de la herencia.

“De hecho, nosotros (los Amuruz Dulanto) nos sorprendimos de que se paralice este proceso (de sucesión intestada), porque no solamente perjudica a los supuestos medios hermanos, porque podrían haber 50 medios hermanos. Sino también nos perjudica a nosotros, que somos hijos dentro del matrimonio, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque no se ha culminado con la declaratoria (de herederos)”, dijo.

“No ha culminado la declaratoria de herederos de manera definitiva, porque para ello tiene que pasar a la siguiente etapa, que es la anotación definitiva.

Nunca se hizo y por eso es que nosotros denunciamos a ese notario Alejandro Rodríguez Cruzado”, indicó Rosselli Amuruz.

En efecto, Rodríguez no llegó a inscribir a Rosselli Amuruz y a su madre Teresa Dulanto porque el notario fue avisado por Gianflavio y Roshel Amuruz de que eran hijos legítimos y les correspondía también la herencia.

Incluso ha puesto en duda que Roshel Amuruz sea su hermanastra.

“No se puede deliberadamente decir que (Roshel) es mi media hermana porque no es un tema de que yo lo decida, sino que hay instancias competentes para que lo pueda decidir”, ha declarado Rosselli. Y concluyó: “No hemos recibido ninguna herencia”. Por supuesto, para la congresista, las empresas Luoxo, RAG Holding y UPA ya no son parte de la herencia porque su padre supuestamente se las “donó” poco antes de morir.