Ayacucho: Edgar Prado fue asesinado por ayudar a un herido

La agencia internacional Reuters difundió imágenes de una cámara de videovigilancia, en las que se observa que el ciudadano Edgar Prado Arango (51 años) fue asesinado cerca de su vivienda mientras intentaba ayudar a un herido, el pasado 15 de diciembre, durante la represión del Ejército peruano.

Tal versión había sido relatada a La República por familiares de la víctima y testigos. Edgar Prado Arango había salido al frente de su vivienda, en la calle Los Ángeles. No participó directamente en las protestas. Su único error fue haberse acercado a un herido para auxiliarlo, pues en ese instante le cayó una bala.

En el video difundido se visualiza el momento en que Edgar Prado Arango se acerca junto con varias personas a una vereda para ayudar a un tercero herido. De pronto, todos los demás deciden abandonar la zona. Solo él se queda y se le observa de rodillas tratando de brindar apoyo cuando se desploma por un disparo.

La hora del asesinato quedó registrada en el video: 5:56 p.m.

Desde el equipo de abogados que ejercen la defensa de los familiares de las víctimas, se anunció que remitirán copias de dichas imágenes al Ministerio Público para que las incorporen como prueba en la investigación en curso, junto con otras que fueron registradas por los vecinos.

Edgar Prado Arango era un transportista y mecánico conocido. Incluso, desde la Defensoría del Pueblo en Ayacucho dieron a conocer que en algunas ocasiones tomaron sus servicios para movilidad.

Desidia en el Congreso

En tanto, el Pleno del Congreso sesionó ayer, pero de momento evitaron incluir en la agenda las cuatro mociones a través de las cuales se solicita crear una comisión investigadora sobre las 28 muertes de los recientes paros, 22 de ellas por motivo de actos de represión.

Las cuatro mociones tienen como autores a Isabel Cortez (Cambio Democrático), Waldemar Cerrón y Alex Flores, de Perú Libre, y Guido Bellido.

Ayer, los legisladores se tomaron más de una hora para debatir y aprobar otra moción de María Alva (Acción Popular) para condenar la injerencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los temas internos del Perú.

Hubo varios pedidos públicos, como el formulado por la legisladora Sigrid Bazán, para dar prioridad a la conformación de la comisión investigadora, sin tener eco en la mayoría de las bancadas, hoy cercanas al Gobierno de Dina Boluarte.

De hecho, las mociones aún no han sido incorporadas formalmente a la agenda. Legisladores de Cambio Democrático iniciaron la recolección de firmas de portavoces, pero desde ya quedó en evidencia la poca voluntad de Fuerza Popular y las bancadas afines.

Dina Boluarte pide cesar la violencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió ayer a los fallecidos durante los recientes paros, al lamentar que estos hechos se hayan producido. “Yo lamento mucho las muertes, yo no he entrado a gobernar para que haya muertes. Yo no generé la violencia”, manifestó.

En otro momento, justificó el estado de emergencia al considerar que el ejército y la policía salieron para salvaguardar “la vida, la tranquilidad y la paz de 33 millones de peruanos”.

La mandataria intentó relacionar los recientes actos de violencia con lo vivido en el Perú en los años del terrorismo.