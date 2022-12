Ministro Vera: “Estamos contentos de que el corredor minero ya haya sido despejado”

Con información de URPI

A la salida de la reunión que tres ministros sostuvieron con los dirigentes de la región Cusco, el titular de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, invocó al diálogo y a dejar de bloquear las vías para que el Perú no se detenga. También se refirió al pedido de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, argumentando que esto no se puede cumplir, al considerar que le corresponde el puesto de acuerdo a la Constitución del Perú.

Como se informó, uno de los lugares que estuvo tomado por los manifestantes fue el corredor minero y la planta compresora de Kepashiato, de donde se provee gas natural a la capital y otras ciudades . Estos lugares ya fueron despejados y esa noticia fue bien recibida por la comitiva.

“Estamos contentos de que el corredor minero ya haya sido despejado y saludamos a los pobladores de esta región porque sabemos que no podemos suprimir la fuente de energía que afecta directamente a la población más necesitada. Imagínense estar sin combustible, sin gas, es bien complicado subsistir”, dijo.

Vera insistió en mantener la paz y trabajar para solucionar los problemas que afectan al país. Al ser consultado sobre el pedido de la población para la renuncia de Dina Boluarte, el ministro le brindó su respaldo y la defendió.

“Las demandas debemos encauzarlas dentro de un diálogo. Nuestra presidenta está donde está porque la ley y la Constitución lo establece. No podemos quedarnos sin presidente porque sencillamente esto sería un caos . Nosotros los ministros convocados estamos trabajando con ella (Dina Boluarte) con la idea de que el Perú no se paralice”, indicó.

Sobre los pedidos de cierre del Congreso y adelanto de elecciones, señaló que estos pedidos son de tipo político: “El Perú tiene que continuar, entendamos que no podemos paralizar, bloquear carreteras. No se puede tomar acciones que atenten contra los propios peruanos. Nosotros llamamos al diálogo, conversemos, el Perú no puede parar, reunámonos en estas mesas de diálogo”.

A la pregunta sobre qué dirigentes participaron en la reunión, no llegó a precisar nombres, sobre todo luego que el reportero de URPI LR le informó que un dirigente del pueblo de Machu Picchu fue impedido de ingresar al local. Solo atinó a decir que las convocatorias están abiertas y que el 29 de diciembre volverán para llevar los primeros resultados de los pedidos que recogieron en Cusco.