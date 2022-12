Guido Bellido: “Le consulté a Pedro Castillo por qué leyó ese mensaje y me dijo ‘no recuerdo’”

El congresista no agrupado Guido Bellido aseguró que el expresidente Pedro Castillo no recuerda haber leído el mensaje a la nación con el que intentó dar un golpe de Estado al disponer la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia.

Tras visitar al exjefe de Estado en la Diroes, Bellido Ugarte aseveró que Castillo Terrones “solo ha hecho una lectura que no se ha materializado” y sostuvo que “no se ha dado la rebelión ni sedición”.

“Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje, el presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice: ‘No recuerdo, Guido’. No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda. La investigación va a tener que aclarar. El presidente no recuerda, me lo ha dicho con sus propias palabras”, dijo a la prensa.

“Él recuerda que en algun momento le habían dado la posibilidad que, frente a cualquier situación, podía ir a la embajada. Ha ido a dejar a su familia. (¿Pedro Castillo era consciente de lo que estaba haciendo?) No, porque después me dice: ‘Yo me di cuenta cuando le gente (ministros y abogados) ha renunciado’. Él recuerda cuando ya habían renunciado los ministros.

En ese sentido, Bellido Ugarte consideró que Pedro Castillo no redactó su último mensaje a la nación, por lo que aseveró que “hay que determinar quién lo ha escrito”.