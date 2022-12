Walter Ayala rechaza haber presenciado pedido de dinero de sobrino de Pedro Castillo a exjefe de la DINI

Walter Ayala, exministro de Defensa, rechazó las declaraciones de José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en las que lo sindicó como testigo presencial —junto a Henry Shimabukuro— del pedido de dinero en efectivo que le hizo Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Pedro Castillo, para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Rechazo contundentemente todo lo declarado por el ex-DINI. Lamentable que, a un día del debate de la vacancia contra Pedro Castillo, salgan a la luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional”, escribió en su cuenta de Twitter.

En este sentido, el extitular de Defensa se mostró sorprendido de que aparezca este tipo de declaraciones que buscarían implicar al presidente de la República, Pedro Castillo, en presunto ilícitos cometidos por su entorno a solo un día de que se debata en el pleno del Congreso la tercera moción de vacancia presidencial presentada por el parlamentario no agrupado Edward Málaga.

Fernández Latorre denuncia pedido de dinero

Este martes 6, José Fernández Latorre señaló que el sobrino del jefe de Estado le pidió dinero para evitar la difusión de un reportaje periodístico: “Me pidió S/ 100.000 porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”.

En aquella ocasión, Rubdel Oblitas le solicitó —según Fernández Latorre— que retirara del cargo a Gustavo Bobbio Rosas, entonces jefe del gabinete de asesores de la DINI y actual titular del Ministerio de Defensa. Aseguró que se negó a acatar el pedido: “Mañana mismo ese señor ya no está aquí (me dijo). Yo lo puse porque sabía que era un hombre incorruptible. Primero me pidió la cabeza de Bobbio y luego los S/ 100.000”.

También se refirió a un pedido de medio millón de dólares para la contratación de un asesor ruso experto en inteligencia: “Para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares y que cuando vengan esos 30 millones iban a devolver el medio millón de dólares. Eso a mí me lo ha pedido, no un tercero, sino directamente ese señor”.