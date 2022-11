Kenji Fujimori y el día que culpó a Fuerza Popular por su situación: “Es tanto el daño que me ha causado”

La Sala Penal de la Corte Suprema dictó 4 años y 6 meses contra Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias comprendido en el caso Mamanivideos. La sentencia también recae en los exfujimoristas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

El Tribunal supremo fijó, además, el monto de 500.000 soles de reparación civil que deberán abonar los cuatro sentenciados. Asimismo, ordenó la inhabilitación para ejercer cargo público por 18 meses.

La sentencia contra Kenji Fujimori motivó a que nuevamente la ciudadanía recuerde las diferencias que mantuvo el excongresista con su hermana Keiko Fujimori, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a raíz del indulto de su padre Alberto Fujimori.

Justamente, la bancada de Fuerza Popular impulsó la denuncia contra el menor de los fujimori por la compra de votos para evitar la vacancia de PPK.

Keiko Fujimori indicó que su hermana le dijo que se encomiende con Dios

Kenji Fujimori culpó a Fuerza Popular: “Es tanto el daño que me ha causado”

Al respecto, el excongresista no fue ajeno a este problema con su hermana y durante una audiencia de alegatos finales, dijo que “no retornaría a la militancia en Fuerza Popular, debido al daño causado.

“ Desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionados, y no quiero saber nada de política ”, expuso Fujimori.

En esta línea, el hijo de Alberto Fujimori señaló que su entorno familiar se vio afectado por su alejamiento de Fuerza Popular.

“No se imaginan el dolor causado a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres; pero enfermó especialmente a mi madre porque desde el año 2018 estuvo a mi lado durante las sesiones en las que participé, y pude ver cómo poco a poco se iba deteriorando su salud”, sentenció.

De igual manera, en una entrevista con La República, Kenji dijo que “le cuesta creer que su hermana Keiko Fujimori haya tramado la denuncia en su contra”.