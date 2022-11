Hildebrandt: Lo de traición a la patria es una construcción infame de la derecha bruta y achorada

El periodista César Hildebrandt se refirió a la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional respecto al informe final contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de traición a la patria.

Al respecto, sostuvo que lo de traición a la patria “es una construcción infame producida por la derecha más bruta y achorada”.

“El Congreso es tan insensato por el asunto de traición a la patria con lo cual se están creando un problema gigantesco. Todos sabemos que Castillo es un presidente impresentable, pero todos sabemos que lo de traición a la patria es una construcción infame producida por el extremismo de la derecha peruana, por la derecha más bruta y achorada”, comentó en la última edición de su podcast.

PUEDES VER: El TC realiza este martes audiencias por 2 habeas corpus a favor de Castillo

“Y eso que era la única salida no viable, digamos, la única puerta que no deberían haber tocado, esa es la que están tocando. La derecha no aprende”, agregó el periodista.

En ese sentido, César Hildebrandt señaló que si el informe contra el mandatario Castillo Terrones prospera, “va a suscitar un asunto sideral”, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA).