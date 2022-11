Falleció líder sindical nacional Mario Huamán Rivera

La partida de Mario Huamán Rivera ha consternado a quienes conocieron de su valía como dirigente sindical y también como un gran ser humano. El ex secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) falleció el domingo 13 de noviembre en su casa del distrito de San Miguel tras una larga enfermedad.

El ex dirigente magisterial César Barrera Bazán lamentó el deceso de Mario Huamán, a quien consideró un hombre bueno, muy estimado, respetuoso y firme en sus ideas.

“Francamente, me apena mucho. Con Mario nos hemos encontrado en muchas jornadas de lucha. Tenía algo que no se da comúnmente en los dirigentes. Su sola presencia significaba respeto. Uno podía tener diferencias y hasta profundas, pero Mario era Mario, porque sabía dialogar. Era bastante tolerante con los que no pensaban como él y hacía las reuniones muy llevaderas. Al final marchábamos en una sola dirección”, recordó Barrera Bazán.

PUEDES VER: Congreso busca incrementar a 4 años la pena de cárcel para quienes impidan la actividad sindical

También lo consideró uno de los líderes sindicales más emblemáticos de los últimos tiempos, con un sentido de solidaridad y entrega que ahora es difícil de encontrar.

“Mario era realmente un buen amigo, una buena persona, un buen ser humano, sencillo, fraterno, un gran líder sindical. Tenía esa virtud de saber dialogar, de ser tolerante en un frente tan grande como es el movimiento sindical donde hay diferentes criterios. Es una virtud formidable para un dirigente en medio de esta pandemia individualista. Duele la partida de un hombre de principios”, señaló César Barrera.

En el fragor de la lucha

Mario Huamán es reconocido no solo en la central sindical de la plaza Dos de Mayo sino también en otros espacios como la Confederación de Trabajadores del Perú, donde su secretario general Benigno Chirinos no dudó en resaltar el gran trabajo que hizo Huamán Rivera para denunciar a la dictadura de Alberto Fujimori ante la Organización de Estados Americanos.

Contó que en 1998, en plena dictadura, llegó una misión de la OEA por la violación de derechos humanos. Diez dirigentes se entrevistaron con los comisionados y denunciaron los abusos contra la clase trabajadora. Mario Huamán era el que coordinaba todo.

El gobierno de Fujimori había aplicado la flexibilización laboral y despedido a más de 400 mil trabajadores del sector privado y estatal. En 1993 anuló los registros sindicales de todas las federaciones y centrales y los obligaron a volver a inscribirse. Además, se suprimieron conquistas laborales. Los pactos y convenios colectivos ya no tenían fuerza de ley.

Mario Huamán tenía casi 40 años inmerso en la lucha por los derechos sindicales. Foto: difusión

“Todo eso lo destrozó el fujimorismo y con Mario a la cabeza pudimos sustentar ante la OEA, entre otras cosas, estas atrocidades. Ahora que ya no está reconozco ese gran trabajo que se hizo para denunciar a la dictadura de Fujimori. Después vinieron todas las olas del movimiento laboral y de las organizaciones progresistas hasta que entre todos pudimos derrotar al fascista Alberto Fujimori. En el fragor de la lucha, Gloria y Honor a Mario”, subrayó Benigno Chirinos.

Mario Huamán es velado en el local de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, ubicado en Prolongación Cangallo 670, La Victoria. Dirigentes de la FTCCP, de la CGTP, del Partido Comunista donde militó y obreros de los sindicatos de Lima y Callao hacen guardia de honor ante el féretro.

El martes lo recibirá la CGTP. A las 3:00 de la tarde partirá hacia el cementerio El Ángel.

Con 25 años, dirigente de Construcción Civil

Mario Huamán trabajó en construcción civil desde los años 70. En 1983, con 25 años, es elegido secretario de Prensa y Propaganda de la FTCCP. En 1999, asume la secretaría general. En 2001, su gremio recupera la Negociación Colectiva por Rama de Actividad. Tras ese logro, único en el Perú, es elegido secretario general de la CGTP en 2006. En 2016 recibió la Medalla ‘Pedro Huillca Tecse’. Y en 2018, el Ministerio de Trabajo le otorgó la Orden de Trabajo en el grado de Gran Oficial por su liderazgo en la recuperación de la democracia y los derechos laborales.