Félix Chero aclara que se refirió a la cuestión de confianza y no al cierre del Congreso

El ministro de Justicia, Félix Chero, se pronunció luego de que manifestara para un medio que existen “ decisiones constitucionalmente viables” , supuestamente, haciendo alusión a un eventual cierre del Congreso. Al respecto, precisó que se refería a la cuestión de confianza.

“Respetuoso de la Constitución y de las instituciones democráticas, debo aclarar que mis declaraciones se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza. Jamás he agraviado al Congreso ni a ningún poder del Estado”, escribió en su red social.

Félix Chero. Foto: captura de Twitter/Félix Chero

En una entrevista durante la mañana de este lunes 18 de julio, el titular del Ministerio de Justicia se refirió a la próxima legislatura de la Mesa Directiva del Parlamento y expresó que espera que los legisladores que liderarán el Congreso puedan trabajar en conjunto con el Ejecutivo para el bienestar del país.

“Yo siempre he pensado que quebrantar el orden democrático, corroer las instituciones democráticas, no es saludable para el país. Particularmente, yo creo que c errar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es, justamente, generar mayores confrontaciones . Sin embargo, es legítimo y constitucional hacerlo”, dijo en diálogo para Exitosa.

“Yo confío en que la recomposición de la Mesa Directiva tenga miembros que puedan generar líneas de consenso, dialogar y agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento (cerrar el Congreso) porque no descartamos esa posibilidad”, agregó Félix Chero.